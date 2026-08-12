遇熱情警犬狂撒嬌！回家忘銷毀罪證被斷正　原住民：妳在外有狗？

有一天，北京一小姐姐坐地鐵時，遇到了一隻正在工作的警犬。本不想打擾，但沒想到的是，小傢伙卻格外的熱情親人，瘋狂撒嬌，在她的腿上蹭來蹭去。



此時的小姐姐內心滿是愉悦，為成為被警犬選中的人沾沾自喜，但很顯然，她並沒有意識到事情的嚴重性。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

警犬卻格外的熱情親人，瘋狂撒嬌，在她的腿上蹭來蹭去。（抖音@噗噗不放pay🐾）

看看原住民聞到警犬味時失望的表情：

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回到家後，小姐姐連罪證——褲子都不銷毀，就開始跟家裏的原住民「噗噗」貼貼了起來。剛開始一切都很正常，直到，噗噗在小姐姐的手上聞到了一絲不尋常的味道......之後，為了驗證猜想，噗噗又聞了聞被蹭得最多的褲子，甚至，為了不錯怪主人，還不死心的重新聞了好幾次。

而在確定主人外面有了別的狗後，小傢伙也是徹底心碎，瞬間向後退了兩步，眼神裏充滿了失望，單方面選擇跟主人絕交了。

評論區爆笑：

「狗：是找了個條件比我好的是嗎？」

「警犬的鼻子都很靈的很聰明，一定是聞到這個家裏面有一隻狗，所以一直蹭，留下氣味，氣壞原住民，這個綠茶警犬。」

「狗想報警，結果對面手機響了，因為出警的還是警犬。」

「警犬：一想到你一會兒回去還得哄狗我就想笑。」



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