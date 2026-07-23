橘貓熟睡景區路中央致遊客大擠塞！與職員商量無果　無奈被抱走

貓咪最近又大秀網絡，屬實出了一波風頭。說是一隻來自山西某景區的小橘貓，竟然和工作人員上演了有趣的互動，工作人員跟小貓商量「咱們換個地方睡」。



事情是這樣的，這隻小頑皮不知道是不是逛景區逛累了，前一秒還在賣萌，下一秒就直接躺在人來人往的景區道路中央，睡了過去~路過的遊客紛紛放緩腳步，開始舉着手機圍觀拍照，很快四周就圍了一圈人，最尷尬的是，直接把景區的交通堵了個水泄不通。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻小頑皮不知道是不是逛景區逛累了，前一秒還在賣萌，下一秒就直接躺在人來人往的景區道路中央，睡了過去~（抖音@山西經濟與科技頻道）

工作人員商量無果溫柔抱走小貓咪：

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無奈之下，工作人員大哥聞訊趕來，蹲在睡得流口水的小橘旁邊，輕聲溫柔地和牠商量了起來：小可愛，咱們換個地方睡好不好啊？然而，這位主子睡得實在天昏地暗，根本聽不進去。

最終，大哥只好使出殺手鐧，雙手一用力，將還在睡夢中迷茫的小橘貓穩穩當當地抱離了主幹道，問題是這傢伙似乎被抱起來的時候還在睡……

我都驚呆了？？？大哥，你昨晚到底是加班到什麼時候呀，能睏成這個樣子？不過，不得不說，隨處可棲的傢伙，還總能惹人憐愛的，世界上也就屬小貓咪啦！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】