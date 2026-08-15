小狗不敲門闖入廁所　被批評不禮貌　毛孩：你要紳士還是辦後事

這天，博主剛上完廁所，一開門就看到自家狗狗站在門口等待，心裏特別不理解，於是，便開口數落起了牠這強勢的闖入：「你很不紳士誒，家裏就我們，你還要做這種沒有邊界感的事！」



狗狗聽到後，露出了一個特別無奈的表情，然後，便低着腦袋朝着廚房走去。博主一邊跟隨一邊繼續吐槽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗：我好心提醒還要被你罵！

+ 3

就這樣，直到走到門口時，她才終於聞到了一股燒焦的味道，這才想起自己忘記關火了……「還擱這強勢紳士的，一會兒咱倆都逝世個屁！」

主人錯怪狗狗了 於是給牠道歉：

+ 2

評論區辣評：

「狗：你要紳士還是辦後事？」

「修勾：我再不強勢，待會兒就是那倆黑白紳士來邀請你了！」

「狗：就咱們兩個嗎，我看到兩個人，一個黑衣服一個白衣服。」

「打哈欠是狗狗感覺壓力大的表現，小狗心裏已經慌得不要不要了。」

「狗狗：你的鼻子沒有嘴巴靈敏。」

「姐姐這麼誤會茶杯犬，等一下寶寶流豬淚了怎麼辦！」



哼，快給狗狗道歉！

【延伸閲讀】主人伏地狗吠測護食！薩摩耶嚇壞彈開 網民笑爆：原來護食係主人（點擊鏈接看原文）

+ 2

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】