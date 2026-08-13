夏天狗狗剃光比較涼？小心引發皮膚炎　專家提醒不同犬種不同處理

每到夏天，飼主就會帶著剪得一乾二淨的貴婦狗到寵物醫院看診，因牠皮膚泛紅、不停抓撓。「我以為幫牠剃光會比較涼快，沒想到反而出問題……」這樣的擔憂其實是許多毛孩家長共同的疑惑。



狗狗毛髮是天然屏障 剃光等於讓皮膚失去第一道防線

寵物美容師趙秉庭表示，狗狗的毛髮本身是一道保護裝置，能夠減少皮膚直接接觸感染源或外界刺激，也能緩衝溫差變化對身體的影響。一旦毛髮被過度剃除，皮膚等於失去了第一道防線。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一旦毛髮被過度剃除，皮膚等於失去了第一道防線。（unsplash@Buddy AN）

=台灣省新北市動物保護處明確提醒，犬隻毛髮若剃得太光，容易因大面積直接曝曬引起曬傷，也更容易被蚊蟲叮咬，建議修短時須保留3到5毫米的長度，因3毫米還是會見到皮膚，可以搭配衣服，5毫米是比較剛好的長度，不會直接看到皮膚又保有一些毛髮。

另外一個飼主常忽略的問題是「鬍渣效應」：部分品種如八哥犬、沙皮、英鬥、法鬥因毛髮較粗硬，剃毛後重新長出的短毛就像男性的鬍渣般刺癢，在皮膚皺褶處互相摩擦，容易引發皺褶性皮膚炎，看起來像過敏反應。至於許多人認為剃毛可以幫助散熱，也是一個常見的誤解，趙秉庭表示，狗狗身上沒有汗腺，無法透過皮膚排汗散熱，因此剪短毛髮對降低體溫的效果其實非常有限。

剪毛要看犬種和適當時機 日常照護是降低皮膚病關鍵

然而，這並非完全不能幫狗狗整理毛髮，而是要看犬種和狀況做出正確判斷。動保處說明，狗狗的毛分為單層毛與雙層毛兩大類，貴婦狗、摩天使等單層毛犬種毛髮會持續生長，需定期修剪；而柴犬、雪橇犬、松鼠狗等雙層毛犬種則不建議剃光，否則內外層毛髮生長周期受到干擾，即使長回來也容易分布不均，保護功能也會跟著下降。

並非完全不能幫狗狗整理毛髮，而是要看犬種和狀況做出正確判斷。（unsplash@zutail happytail）

此外，若狗狗已有皮膚感染，局部病灶周圍確實需要剃毛以便藥物施用並降低霉菌藏匿的空間，但若皮膚問題源於過敏或內分泌失調，剃毛不僅無助於治療，還可能進一步削弱皮膚的防禦能力。

趙秉庭表示，比起剃毛，真正能降低皮膚病風險的日常照護包括：定期洗澡幫助清除老廢角質與多餘皮脂，以及定期使用預防寄生蟲的藥物，並固定清潔環境以減少過敏原。洗澡後務必徹底吹乾毛髮，是台灣這種潮濕氣候下最不能省略的一步，因為悶濕的毛根，才是霉菌與細菌最愛的溫床。

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