狗狗生病竟識自己去診所睇醫生！主子趕到被冷眼　網笑：記得埋單

這天，博主一大早起來，四處尋找卻都找不到自家狗狗的身影。正着急呢，突然接到消息，說牠自己跑去診所打針了！博主火急火燎跑到診所，一眼就看到了在門口打針的狗狗。



小傢伙乖乖躺在地上，頭枕著牽引繩，看到主人也毫無反應，就好像在說：「指望你送我來，墳頭草都三尺高了！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，博主一大早起來，四處尋找卻都找不到自家狗狗的身影。（抖音＠小可愛0203）

狗狗生病自己找醫生：

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評論區辣評：

「沒人覺得獸醫也很有趣麼，看到病號兒來了，直接給掛上了哈哈哈哈！」

「狗：自己難受自己知道，指誰也不如指自己。」

「狗狗：表，來啦...記得付錢～」

「狗子也是與時俱進了，以前生病跑去找草藥，現在知道去看西醫了。」

「狗：俺不中了，過去吊個水吧！」

「體驗一下十級孤獨，一個狗來看病……」



果然，還是得自己心疼自己啊～哈哈哈哈！

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