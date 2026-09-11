小狗掉下水道4年！八旬阿伯每日投餵　政府最終派探測車成功救出

浙江金華永康市政府的工作人員救助了一隻在下水道里生活了4年的小狗。據了解，大概在小狗3個月大的時候，牠意外掉入了一處下水道內。



一位八旬老人發現後，沒有能力將牠救出，於是，只能從家裏拿來了些食物，然後，喊上一句►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：

小狗，來吃飯！

阿伯4年如1日地投餵狗狗：

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就這樣，在這之後的4年時間裏，老人每天都會主動過去投餵。但如今，老人年事已高，自覺身體不如從前，這樣喂下去也不是個辦法，於是，便向政府求助，希望可以將小狗救出。此外，也有其他村民反映，晚上會聽到小狗在管道里面發出叫聲，很是於心不忍。

鎮政府得知這個消息後，立刻組織人員，使用了一輛帶有監控設備的小型探測車深入管道，在確認小狗可以正常行動後，操控小車將牠驅趕到了一處排水口，用網兜將牠成功救出。

後續，小狗立刻被送往了寵物醫院，牠的眼睛亮亮的，視力和行走都問題不大，目前，正在接受進一步的檢查和治療，待確認身體無恙後，便後尋找領養家庭。小狗獲救後，老人也是立刻趕去看望，期間，他不停稱讚小狗長得很漂亮，還輕輕拍了拍鐵籠耐心叮囑：

小狗，要好好吃飯，長胖一點！

感謝老人的付出，也希望未來的日子裏，小狗可以平安、健康！

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