小朋友與金毛互動被搶玩偶　主人被迫賠償　網友：搶娃娃的大黃狗

這天，網友帶自家金毛出門散步時，遇到了幾位小朋友主動要求過來社交。誰成想，下一秒，狗子竟然直接一口就奪走了人家的玩偶！網友也是着急壞了，急忙上去手動掰狗嘴，嘴裏也是不停勸着。可即便小傢伙的臉因為用力都皺成了一團，也是絲毫沒有鬆口的意思……



網友不停承諾着等會兒去買新的玩偶，但狗子卻還是不為所動。最後實在沒辦法，只能上手扣住牠的嘴巴，這才把玩偶搶了過來。網友也是特別自責，急忙去跟小朋友和家長商量，說買一個新的作為補償，好在，對方非常善解人意，同意了這個請求。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小朋友與金毛互動被搶玩偶：

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而始作俑者呢，似乎也知道自己的目的已經達成，立馬心滿意足的把玩偶叼進嘴裏，尾巴搖的那叫一個歡……第二天，網友立馬趕到附近的商場選購。因為沒有太相似的，於是，便挑選了一個小狗玩偶和一個玩具還給小朋友。

主人在狗狗闖禍之後賠償：

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評論區辣評：

「以後在小區裏就出名了，搶娃娃的大黃狗。」

「狗：媽媽，怎麼樣……你就說我厲不厲害...出門就有玩具！」

「一直覺着網上金毛搶娃娃是段子，直到我在奈雪等飲料、一隻小金毛上來一口把我鑰匙扣咬了！」

「我家狗洗完澡出來就順人一個玩具，到外面才發現。」

「小鬥想要，小鬥得到！」

「小朋友：小狗麻麻暖人心～小狗：我媽媽扇我嘴巴子噼裏啪啦的！」



不愧是巡迴獵犬，出門總得巡迴點什麼！

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