尋狗告示冇相得靈魂畫作！狗狗本尊現身神還原　網民笑爆：超寫實

尋狗啟示通常會附上狗狗照片，但如果沒有照片，只能靠一張「靈魂畫作」找狗，真的找得到嗎？近期一張在社群平台流傳的尋狗圖意外引發討論，畫面中一張手繪告示寫著「WHO LOST THIS DOG？？ COME CLAIM IT IN THE LOBBY！！」



畫著一隻全身炸毛、眼睛圓滾滾的小狗，第一眼看過去畫風相當潦草，讓不少網友忍不住笑問：「這真的找得到狗嗎？」沒想到照片另一側曝光狗狗本尊後，大家瞬間改口，網笑►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：

以為是惡搞，沒想到是靈魂畫手！

畫著一隻全身炸毛、眼睛圓滾滾的小狗，第一眼看過去畫風相當潦草。（X@1Nicdar）

這張尋狗啟示的畫風相當簡單，狗狗被畫成一團黑色炸毛生物，頂著凌亂毛髮、兩顆圓滾滾的大眼睛，還有一張看起來有點呆萌、又有點像被生活折磨過的臉，乍看之下甚至很難確定畫中的生物到底是不是狗，因此一開始許多人都以為這只是惡搞圖。

不過當真正的狗狗本尊現身後，答案瞬間揭曉，只見牠同樣擁有蓬鬆炸毛、突出的大眼睛和略帶「厭世感」的表情，連站姿和整體神韻都與手繪圖十分相似，讓原本吐槽畫功的網友瞬間笑翻，直呼：

「這哪裡是潦草，根本是超寫實派！」

「原來畫家不是不會畫，是太會抓重點！」

「第一眼覺得像怪物，看到本尊後只能說完全合理！」



這類「靈魂畫像尋狗啟示」其實過去也曾多次在網路上爆紅，不過無論照片背後故事究竟如何，這張「潦草畫作 VS 狗狗本尊」之所以爆紅，關鍵就是那股難以複製的神韻，畫得不精緻沒關係，只要抓到炸毛、圓眼和呆萌表情三大重點，飼主大概真的一眼就能認出：

對，這就是我家的狗！

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看完這張照片，只能說藝術真的不一定要寫實到每根毛都畫清楚，有時候真正厲害的地方，是抓住「靈魂」就夠了！原本被大家吐槽畫得太潦草的尋狗啟示，因為狗狗本尊意外神還原，反而成為最爆笑的對照圖，也再次證明一件事：有些毛孩真的天生長得太有特色，連隨手畫一張都能精準辨認。

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