50kg紐芬蘭犬連影子都怕！咬著小毛毯秒變勇士　網民笑爆：反差萌

撰文：狗與愛的世界
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外國一網友分享說，她養的紐芬蘭犬「弗林」生性膽小，怕貓、怕黑，怕袋子，甚至，就連自己的影子都不喜歡。

一隻重達快50公斤的狗狗，外表的壯碩和內心的性格簡直完全不成正比哈哈哈！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

50公斤紐芬蘭犬超膽小　10元小毛毯變「壯膽藥」：

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這天，網友從商店買了一條小毛毯回家，準備給弗林擦身體用。結果沒想到的是，小傢伙竟然對這條小毛毯愛不釋手了起來，每天都要咬着如影隨形。

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神奇的是，自從有了小毛毯的加持，弗林就像吃了壯膽藥一般，面對外界不再害怕退縮，甚至，還能勇敢的在外活動亂跳。

也太神奇啦吧哈哈哈！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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