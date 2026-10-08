小龍蝦越獄滿地爬！貓嚇到飛起來狗一臉茫然　主人回家一看被嚇傻

這天，網友將買好的小龍蝦放在了廚房，尋思晚上做大餐，結果沒想到的是，袋子破了，裏面的東西全都跑了出來……



家裏的狗狗睡醒後，看到滿地亂爬的小龍蝦也是徹底看傻了眼，牠茫然地站在原地，左聞聞右嗅嗅，顯得特別不知所措。狗狗無奈極了，只能試圖把小龍蝦拍死。而家裏的另外一隻小貓則被嚇到直接原地飛了起來！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，網友將買好的小龍蝦放在了廚房，尋思晚上做大餐，結果沒想到的是，袋子破了，裏面的東西全都跑了出來……（抖音@耶耶貝塔塔）

主人回家直接被震驚到了：

+ 5

後來，網友回家後就看到了如此瘋狂的一幕，手裏剛買完的調料直接就掉在了地上，表演了什麼叫刻板的呆若木雞。而狗狗呢則是遠遠的坐在沙發上，甚至，連招呼也不敢打，生怕背鍋哈哈哈！

評論區辣評：

「還好有監控，不然我不敢想像牠倆會冤成什麼樣。」

「第一次在狗狗臉上看到這種茫然的表情！」

「哈哈哈哈哈哈開門還有龍蝦舉著鉗子迎接！」

「原來人在震驚的時候手上的東西真的會掉。」

「之前我媽買的螃蟹大晚上越獄，有一隻一直敲我房門給我嚇死了……」

「所以你買的時候知道買了多少隻嗎，不然過幾天就是這也臭那也臭了！」



該說不說，真的是迎面而來的強烈視覺衝擊啊！

【延伸閱讀】醉酒男帶假狗雕像回家！西摩犬嚇到整晚沒睡 網笑：換你也怕（點擊連結看原文）

+ 2

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】