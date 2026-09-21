醉酒男帶假狗雕像回家！西摩犬嚇到整晚沒睡　網笑：換你也怕

網友的男朋友喝多了，沒意識下把朋友家的雪橇犬雕像帶回了家。家裏的西摩犬看到後直接震驚了，牠先是靠近嗅聞，然後一臉的呆滯，完全搞不清究竟發生了什麼。



網友看今天時間太晚了，想着明天再把雕像給朋友送回家，於是，便暫時安置在了客廳裏。結果沒想到的是，狗狗竟然被這個假狗嚇得整整一夜沒睡！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗被假狗嚇得一晚上睡不著：

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監控清晰顯示，凌晨4點，狗狗害怕得縮在沙發旁邊，眼睛瞪得像銅鈴。牠緊緊盯着雕像，生怕不小心睡着會發生什麼無法預料的危險……

評論區看到後也是表示理解：

「給你跟一個紙紮人放一個屋，我看你怕不怕！」

「代入一下，半夜，你家裏有一個非常逼真的假人，站在那裏盯着一個地方，你也害怕……」

「挺好面兒，知道有客人來了，一直陪着。」

「你床頭站個兵馬俑，你也不敢睡。」

「恐怖谷效應。」



該說不說，確實有點嚇狗啊！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】