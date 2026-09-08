為防狗狗上床！主人出奇招連面上都鋪滿刺墊　狗狗無奈只能遠觀

網友為了能好好睡覺，於是，便特意買了防狗神器。結果沒想到的是，狗狗特別聰明，還是鑽到了空子，直接就趴在了主人的身上。



網友被壓醒後，也是一不做二不休，在自己的身上也放上了防狗神器。只是這一次，狗狗再次找到了破解的方法，竟然直接坐在了主人的臉上！被悶醒後，網友是徹底絕望了，便在自己的臉上又放上了防狗神器。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友為了能好好睡覺，於是，便特意買了防狗神器。結果沒想到的是，狗狗特別聰明，還是鑽到了空子，直接就趴在了主人的身上。（抖音@抱抱的日記本）

不知道買的是防狗神器還是防自己神器哈哈哈：

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看着密密麻麻的神器，狗狗是滿臉的問號，床，是肯定上不去了，於是，只能坐在床頭櫃上靜靜注視，無奈都寫在了臉上。「我發現你這人特較真！」

評論區辣評：

「所以說買個狗籠子很有必要，畢竟你在狗籠子裏關門睡覺小狗就進不去了。」

「都這樣了也捨不得把牠關起來……」

「臉上的那個是不是放反了，壓了是不是戳自己？」

「要不然你把床讓給牠吧，你睡地上。」

「哈哈哈窒息的愛！」



你別說，你還真別說，最後還真防住了哈哈哈哈！

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