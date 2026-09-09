狗狗見主人吵架好心勸交　結果竟被騙去洗澡　網笑：要用防騙App

這天，男主人肩膀搭着毛巾，準備抓狗狗去洗澡。狗狗似乎預判到了主人的意圖，別看體型大但反應特別迅速，一個靈巧的走位就成功逃脱。



見計劃A失敗，男主人便開始演戲，一把將毛巾甩在了旁邊的女主人身上，同時，出聲開始埋怨。眼見二人越吵越兇，狗狗也是有些着急，於是，急忙過去勸架。結果沒想到的是，下一秒，兩個人就合力扯住毛巾，將狗狗捲了起來……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，男主人肩膀搭着毛巾，準備抓狗狗去洗澡。（抖音@AKA坦克）

狗子心眼子沒有主人那麼多：

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女主人急忙去浴室放水，男主人抱起狗狗防止牠掙脱，團隊協作堪稱完美！吃瓜群眾一整個爆笑：

「從此以後你倆吵架，拉布拉多豬一定會先跑為上。」

「哈哈哈哈你家狗怎麼那麼像豬！」

「洗澡還得動用36計……」

「先想想下次怎麼辦吧！」

「狗：每天上一當，噹噹不一樣！」



誰好心幫幫忙，能幫狗狗下載個反詐app嗎哈哈哈！

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