寵物店員被舉報對狗狗粗暴　老闆翻查CCTV　發現是店員太熱愛工作

這天，一寵物老闆收到了一條消息，對方表示，自己前兩天路過店門口的時候透過小窗發現，店員對狗狗十分粗魯，以後都不太想再光臨了。老闆不敢置信，於是，趕緊翻看了CCTV。



從畫面中可以看到，店員正在與一隻小狗進行友好交流。她先是用手模仿起了刀，「切」起了小狗的「妙脆角」，緊接著，又表示想做掛件，手動「切」起了牠的小尾巴，最後，還說自己想「吃」小狗腳，可聞了一口後就開始吐槽真的好臭好臭……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，一寵物老闆收到了一條消息，對方表示，自己前兩天路過店門口的時候透過小窗發現，店員對狗狗十分粗魯，以後都不太想再光臨了。（抖音＠尤里寵物生活館）

狗狗：替我報警！！

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這一通操作，直接給小狗給整無語了，牠想逃卻逃不掉，只能站在原地任由擺佈。真是一場酣暢淋漓的騷擾，欺負小狗不會報警啊！！！

結果沒想到的是，許多人看完紛紛表示自己也曾這麼做過：

「這個好像叫可愛侵略性，看到超可愛的東西不知道該怎麼辦了就想捏壞。」

「壞了，真給她找到喜歡的工作了！」

「emmmm不敢笑，因為我也這樣和狗狗玩，然後玩著玩著狗狗就走到旁邊嘆氣了...」

「本來從外面看只是動了拳頭，看了影片居然動刀子了！」

「對工作的熱愛不亞於那塊黃色的海綿。」

「看到這個影片我有種羞恥感，感覺像是我的影片被人放出來了。」



完蛋，我一直以為這是我的小眾玩法，原來不止我一個人這樣啊哈哈哈！

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