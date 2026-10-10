把鎖匙掛狗頸竟走失！尋找慘被當偷狗賊　好不容易開鎖下秒又被鎖

這天，博主老公為了防止家裏最後一把鑰匙丟失，於是，便想了一個絕妙的辦法——把鑰匙掛在狗子的脖子上。方法是個好方法，只是沒想到出門一趟回來，牽引繩還在，狗子卻跑了……



一家四口看到這一幕後面面相覷，也是徹底沒招了，只能先出門去找狗，在村裏的各個角落裏開始「嘬嘬嘬嘬」。結果沒想到的是，因為行動過於鬼鬼祟祟，被熱心村民認成了偷狗團伙，被發到了大群裏……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一家四口看到這一幕後面面相覷，也是徹底沒招了，只能先出門去找狗，在村裏的各個角落裏開始「嘬嘬嘬嘬」。（抖音@巴單木(卡桶夫婦)）

「聰明反被聰明誤」現實上演了：

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好好好，狗沒找著，人卻成了偷狗賊，真的有夠離譜！博主無奈，只能趕緊找來了開鎖師傅，可沒想到的是，門剛一打開，消失已久的狗子就出現了……爺爺急了，猛地一跺腳，狗子以為自己要捱打，又跑了。

一家人著急壞了，趕緊去追，結果最後一位出門的奶奶因為肌肉記憶又關上了大門……熟悉的感覺又回來了，你說，是先去找狗呢，還是先去找開鎖師傅呢哈哈哈！

評論區一整個爆笑：

「開鎖師傅應該沒走遠，先把師傅嘬嘬回來。」

「實在不行，先給狗起個名字吧……」

「多麼和諧的一家，智商統一，行為統一，嘬嘬統一，統一追狗哈哈哈哈哈！」

「村裏開鎖師傅就指著你們家創收了。」

「我把電腦密碼（很長一串）寫牆上，然後牆皮落了……重裝系統300。」

「要不養個邊牧吧，家裏有個能做主的。」

「狗蹲在角落看了半天：終於可以進屋了！」



兜兜轉轉，又回到了原點……

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