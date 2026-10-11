主人英文訓狗失敗！路人說「坐下」德牧秒聽　網笑：還是中國血統

生活在雪梨的網友遇到了一位正在訓狗的狗主人。訓練過程並不順利，不論主人怎麼說怎麼做，9個月大的狗子都彷彿聽不明白一樣，毫無反應。「我並不知道您是怎麼了，一直按我屁股！」



網友看了半天，試探性的說了一句：「坐下」。結果沒想到的是，聽到中文後的狗子瞬間眼睛一亮，就連耳朵也豎了起來，立馬乖乖地按照指令坐在了地上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗在國外聽到「坐下」立馬眼睛放光：

+ 6

可以確定，牠肯定是有些中國血統在身上了。「獨在異鄉為異客，聽見坐下倍思親！」而就在不久前，網友再次遇到了這隻狗子。時隔許久再次見面，牠光是聽到網友的聲音就開始激動的搖起了尾巴，趕緊從地上爬了起來。

然後，又是一番絲滑操作，一人一狗可以說是全程無障礙交流，不僅僅是坐下，就連握手狗子都秒回應。這下，狗主人是徹底服了，已經加上了網友的聯繫方式，準備開始學習中文。「老鄉，你也被賣到這個地方了嗎？」

評論區辣評：

「外國人回家之後：做蝦做蝦。」

「狗子：這麼多年了，終於聽到人話了！」

「我家之前狗，是個巨貴，我喊牠嘬嘬嘬嘬，牠聽不懂！！！我說come here，來了。」

「我不行了，德籍華裔。」

「洋裝雖然穿在身，我心依然是中國心！」



原來，狗狗也有在異國他鄉語言不通的痛苦啊！

【延伸閲讀】熟客狗狗暴衝秒拉走爸爸 寵物店兒子懵然不知笑問：還回來吃飯嗎（點擊鏈接看原文）

+ 16

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】