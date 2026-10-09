主人用諧音喊名測試邊牧！以為有客到狂跑門口　識破後氣炸狂罵人

一網友在網上看見說，其實，小狗根本就不清楚自己的名字究竟是什麼，只要語調相近就可以，於是，便想著測試一下自家邊牧。網友先是喊了小狗真正的名字——「lucky」。果不其然，小傢伙聽到後立馬就爬了起來，過去貼貼。



緊接著，網友嘗試了很多與lucky相近的讀音：「垃圾～妲己～阿姨～呦西～芭比～拉吉～」小狗以為是家裏來人了，開始一次次去門口迎客，牠無語極了，一次次不死心卻還是無功而返，只能沉默著跟主人對峙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友先是喊了小狗真正的名字——「lucky」。果不其然，小傢伙聽到後立馬就爬了起來，過去貼貼。（抖音@是姜姜啊~）

邊牧：你才是真的狗！！！

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「這些人到底來不來啊媽媽，給個準話唄！」甚至，最後一次牠開始懷疑是方位出了問題，主動貼到主人的身邊查看，疑惑是不是只有對方的視角才能看到東西……

最後，小狗也是終於識破了主人的招數，牠直接生起了大氣，瘋狂辱罵。雖然聽不懂狗語，也知道有多髒。「小病就去看，大病就去死！！！」

吃瓜群眾一整個爆笑：

「從狗的視角看其實也蠻嚇人的，媽媽對著門口喊人，家裏又沒別人，邊喊還邊笑。」

「Lucky：媽你別喊了我害怕，這哪有人啊！」

「哈哈哈哈哈狗狗不語，只是一味的去迎客！」

「狗：人能看到狗看不到的東西。」

「邊牧：你是說今天有一個來自日本的芭比妲己阿姨要來倒垃圾對嗎？」



果然，狗是狗，邊牧是邊牧啊哈哈哈！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】