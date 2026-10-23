好心急買罐頭餵流浪貓　貓咪聞完嫌棄秒黑面　仔細一看買成狗糧了

撰文：貓與愛的世界
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韓國網友在街頭偶遇了隻非常友好的小貓咪，就想給貓咪買點罐頭吃，怕貓跑了，急急忙忙地去超市買。好在小貓一直在原地等待。

可當網友把開封的罐罐遞給小貓時，牠卻表現得非常冷淡，聞了聞罐頭，一點要吃的意思都沒有。網友很奇怪，又上前推銷，不斷告訴小貓這是好吃的，特地買給牠吃的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

韓國網友在街頭偶遇了隻非常友好的小貓咪，就想給貓咪買點罐頭吃，怕貓跑了，急急忙忙地去超市買。（Instagram@rlawodn9113）

貓：下次買東西記得帶上眼睛

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但咪無動於衷……小貓：「少來道德綁架我！」咋回事啊？罐頭不好吃嗎？為什麼不吃啊？難道罐頭有問題？？?過期了？網友很奇怪，立刻檢查罐頭包裝，然後發現…牠喵的，買的狗罐頭。

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小貓：

「歐巴，醒下啦！（정신차려봐，清醒一點！）」
「你說我為什麼不吃？咪才不吃狗的東西！」
「謝謝你啊，視力不詳的大好人。」

哈哈哈，這能怪小貓不吃嗎？咪本來就不能吃狗狗的食物，哼，可別小瞧一隻小貓的嗅覺呢！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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