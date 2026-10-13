天天向流浪貓許願送我小貓！牠真叼來3隻　網友：這是喵綁架案！

刷到一位博主很想養隻小奶貓，於是在偶遇了一位懷孕的流浪貓媽媽後，開始跟牠許願：「等你生了寶寶，能送我一隻小貓嗎？一隻就行！」怕貓忘了，她開始每天唸咒，只要貓媽來吃飯，就給牠洗腦，讓牠送娃。



時間長了，小貓真聽進去了，在前幾天早上送給了她三隻小貓。博主是又高興又苦惱，有貓好啊，但她就想養一隻，3隻是不是有點太多了？就在她想跟貓媽商量退貨兩隻時，對方頭也不回地就跑了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

刷到一位博主很想養隻小奶貓，於是在偶遇了一位懷孕的流浪貓媽媽後，開始跟牠許願：「等你生了寶寶，能送我一隻小貓嗎？一隻就行！」（抖音＠布丁仔和泡芙妹的一天）

貓媽媽真送小貓給人 但不是自己的：

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後來，博主將這段經歷分享到了網上，更烏龍的來了：有評論區網友提醒：

狸花貓很難同時生出純白和純橘的小貓，很有可能小貓崽是牠偷的！

還有人輔證：「剛生完寶寶的貓媽媽會有下垂的肚皮和大乳房，很明顯牠沒有，而且小奶貓看起來也不像新生的咪。」

當然，也有人不服氣：「你憑什麼說牠是偷的，以狸花貓的風評，這明明是搶的！」

不是，偷孩子變搶孩子就對了嗎(╯‵□′)╯︵┻━┻被搶娃的貓媽：「混蛋！純粹就是混蛋！我說我不養了嗎！」不過仔細想想也不能怪小貓咪吧，畢竟咪咪的文化水平不高，閲讀理解能力也有限。

博主許願：給我小貓，給我小貓，給我小貓。

咪販子理解頓悟：接單，小貓×3。



太合理啦！

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