貓咪誤開電磁爐險燒屋 鼻孔沾灰一臉不服 網民笑爆：神級炸彈貓
撰文：有喵青年
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小姐姐@快住嘴 發現廚房炸了，看這扭曲的醬油瓶就知道有多嚇人！
往下一看，發現罪魁禍首竟是……竟是家裏的金漸層（英國短毛貓）！！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
廚房炸了的罪魁禍首——金漸層（快住嘴@抖音）
小貓踩到電磁爐引發了這場爆炸！還以為小貓鼻孔都被炸大了，其實是上面沾了灰哈哈哈其實家裏有兩隻貓都很狼狽，但因金漸層表情明顯不服才確定是牠！看另一隻貓無助弱小的樣子明顯無辜！
萬幸並沒有大事，這樣的事還是要有所防範，網友給的方法就看起來很有用！
小姐姐戲稱金漸層為神級炸彈貓，小小的身體大大的傷害哈哈哈哈!
被炸之後的廚房和小貓▼▼▼
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