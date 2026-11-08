柴犬見嬰兒大哭無人理　推門探望神情凝重　企圖安撫無果急奔求援

小寶寶正在睡房哭泣，家裏的大人卻都沒聽見。這時，一隻小柴犬推門走了進來。牠在床邊探著腦袋，疑惑又擔憂地看著寶寶：「你滴，不要鬼叫～」



寶寶不聽，依然哭個沒完。狗子認命地將前爪搭在床上企圖安撫，可惜毫無效果……無奈之下，牠決定找大人求助：「喲西！你滴...停下吧...不要哭了呀！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗為這個家庭操碎了心：

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狗子操心的樣子引得評論區爆笑：

「第一次在狗臉上看到了凝重的擔憂。」

「有點錢多了不起一樣，還請日本月嫂！」

「狗子: 你等我去搖人！」

「狗：人，怎麼一直響啊？！」

「我以為是沒有櫃子高的小孩呢，結果頂着兩個妙脆角就進來了...」



牠是狗狗，不是任勞任怨的帶娃長輩啊哈哈哈哈！

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