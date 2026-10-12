深夜驚現「狗界狗販」！陌生狗當街搶走寵物狗　主人追不到氣到笑

刷到了一個影片。深夜，博主在外面，一隻陌生狗狗突然出現，然後，便開始拉扯起了她手中的牽引繩。博主特別無奈，急忙開口說道：「把豆包還給我！」一開始還有些納悶，豆包是誰啊，還挺新潮的，給繩子也起名啊，結果鏡頭一轉，小狗「豆包」出現了……



下一秒，陌生狗就這樣順理成章地搶走了寵物狗，徒留博主在後面猛追，甚至，最後直接給氣笑了！豆包不語，只是一味地回頭，一會看看主人一會看看陌生狗，腦子裏滿是疑惑……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

好笑嗎？我只看到一個絕望的主人：

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「養的明白嗎？還還給你，給我拿來！」

「今天咋換人遛了呢，牠要領我去哪？」



評論區也是驚呆了：

「警察：誰搶走了你的狗？博主：狗搶的。警察：別說賭氣話！」

「大半夜，不認識的狗上來就搶走了你的狗。」

「《大狗：家人們，今天撿了個小狗》」

「我瞅着牠倆挺快樂的哈哈哈哈！」

「你的狗要有新主狗了。」

「媽呀～狗界狗販子！」



看得出來，這是真沒招了哈哈哈！

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