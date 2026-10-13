主人急衝公廁 金毛趴門縫死守雙方對視 狗：「以為你去偷吃！」
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
博主吐槽說，果然，男人不是在拉屎，就是在去拉屎的路上。事情是這樣的，這天，男主人帶自家金毛出去散步，誰知遛到一半有了屎意，於是，便急忙跑去了公廁。然後，搞笑的一幕發生了。
男主人怕狗子跑了，狗子也怕人不見了，於是，一人一狗就只能以一種非常奇葩的角度互相在門縫底下關注着對方……中間，狗子不知道看到了什麼，還突然一個雷霆低頭，簡直笑不活了哈哈哈哈！「老登，快點，別拉了！」
點擊看狗狗照片：
+2
吃瓜群眾一整個爆笑：
「萬一跑了，還擦不擦屁股？」
「狗：又自己去偷吃！」
「您的騎手正在等待出餐。」
「《狗狗陪伴主人時刻》」
「一個怕偷吃，一個怕偷跑……」
這是，真守衛犬啊！
【延伸閲讀】街頭避雨流浪狗惹心碎 網民尋找未果 好心人突現曬相片稱已收養👇👇👇
+11
金毛為求撫摸 特意叼拖鞋塞嘴證明不咬人 成功吸引人類伸手擼狗邊牧誤把地面固定轉輪當飛碟 爪扒牙啃發出悲鳴 撒嬌求助主人買狗玩具寄錯地址 轉送校園流浪狗 毛孩開心叼走抱着睡場面感人金毛奮力救起落水主人及兩好友 獲邀吃盛宴懂事拒絕上桌網民激讚
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】