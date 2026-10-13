主人急衝公廁　金毛趴門縫死守雙方對視　狗：「以為你去偷吃！」

博主吐槽說，果然，男人不是在拉屎，就是在去拉屎的路上。事情是這樣的，這天，男主人帶自家金毛出去散步，誰知遛到一半有了屎意，於是，便急忙跑去了公廁。然後，搞笑的一幕發生了。



男主人怕狗子跑了，狗子也怕人不見了，於是，一人一狗就只能以一種非常奇葩的角度互相在門縫底下關注着對方……中間，狗子不知道看到了什麼，還突然一個雷霆低頭，簡直笑不活了哈哈哈哈！「老登，快點，別拉了！」

男主人怕狗子跑了，狗子也怕人不見了，於是，一人一狗就只能以一種非常奇葩的角度互相在門縫底下關注着對方……（抖音＠是嘟嘟呀）

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吃瓜群眾一整個爆笑：

「萬一跑了，還擦不擦屁股？」

「狗：又自己去偷吃！」

「您的騎手正在等待出餐。」

「《狗狗陪伴主人時刻》」

「一個怕偷吃，一個怕偷跑……」



這是，真守衛犬啊！

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