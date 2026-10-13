主人急衝公廁　金毛趴門縫死守雙方對視　狗：「以為你去偷吃！」

撰文：狗與愛的世界
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博主吐槽說，果然，男人不是在拉屎，就是在去拉屎的路上。事情是這樣的，這天，男主人帶自家金毛出去散步，誰知遛到一半有了屎意，於是，便急忙跑去了公廁。然後，搞笑的一幕發生了。

男主人怕狗子跑了，狗子也怕人不見了，於是，一人一狗就只能以一種非常奇葩的角度互相在門縫底下關注着對方……中間，狗子不知道看到了什麼，還突然一個雷霆低頭，簡直笑不活了哈哈哈哈！「老登，快點，別拉了！」

男主人怕狗子跑了，狗子也怕人不見了，於是，一人一狗就只能以一種非常奇葩的角度互相在門縫底下關注着對方……（抖音＠是嘟嘟呀）

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邊牧誤把地面固定轉輪當飛碟　爪扒牙啃發出悲鳴　撒嬌求助主人19歲少年帶狗送外賣睡橋邊　街坊熱心伸援手　愛心老闆包食宿聘用

吃瓜群眾一整個爆笑：

「萬一跑了，還擦不擦屁股？」
「狗：又自己去偷吃！」
「您的騎手正在等待出餐。」
「《狗狗陪伴主人時刻》」
「一個怕偷吃，一個怕偷跑……」

這是，真守衛犬啊！

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金毛為求撫摸　特意叼拖鞋塞嘴證明不咬人　成功吸引人類伸手擼狗邊牧誤把地面固定轉輪當飛碟　爪扒牙啃發出悲鳴　撒嬌求助主人買狗玩具寄錯地址　轉送校園流浪狗　毛孩開心叼走抱着睡場面感人金毛奮力救起落水主人及兩好友　獲邀吃盛宴懂事拒絕上桌網民激讚

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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