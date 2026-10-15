狗狗被牛角刺中裝作無事！鏡頭前冷靜走開　轉頭就躲角落發出慘叫

這天，網友家裏的牛牛正在撒嬌蹭着旁邊的狗狗。本來畫面挺美好的，但牛牛一個不小心沒控制好力度，牛角不小心就戳到了對方……



令人驚訝的是，狗狗看起來卻特別的淡定，一聲沒吭就默默走開，結果沒想到的是，下一秒牠就發出了一聲撕心裂肺的痛哭……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，網友家裏的牛牛正在撒嬌蹭着旁邊的狗狗。（抖音＠♥️思夢和白澤）

狗狗：不能當面慘叫太丟臉了

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而旁觀的貓貓呢，也是被驚到，先是和牛牛對視了一眼，然後，扭頭立馬逃跑。「咪的天，我也要挨刮嗎！？」

吃瓜群眾紛紛評論：

「鏡頭前：牛哥我沒事，就是我出去轉轉，透透氣，嗯透透氣。鏡頭外：嗷嗷嗷，痛啊，嗚嗷嗷嗷...」

「狗狗真憋屈，都不敢當場哭！」

「狗子：牠動不動一鋤頭就悠過來了！」

「狗：第一，我也不是很想被你照顧。第二，你鎖我喉幹什麼！」

「狗狗走到沒人的角落。」



莫名想到了一句歌詞：每次離開總是裝作輕鬆的樣子～

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】