馮盈盈12歲約瑟爹利最愛隨地大便　4大公主病行為竟然跟主人有關

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-30 15:14

馮盈盈出名愛狗，家中養有兩隻約瑟爹利犬「波子」及「Hana」，盈盈對牠們視如己出，非常寵愛牠們。其中12歲的波子多年來一直有不同的公主病行為，例如會在陌生地方隨處大便，亦會胡亂吠叫，令馮盈盈「頭都大埋」！ 早前她帶波子上無綫節目《狗狗診療所》希望犬隻訓練師為波子解決行為問題，誰知犬隻訓練師竟然指出波子無問題，反而是馮盈盈過份縱容狗狗，造成「慈母多敗兒」的現象！

馮盈盈的12歲愛犬波子。（Instagram@bozi_fyydoggie）

波子現時12歲，牠性格聰明，愛吃零食，非常親人，馮盈盈由牠小時候就開始飼養。雖然狗狗身體一直健康，但因年紀老邁，波子的牙齒已全部剝落。即使如此，亦不減馮盈盈對牠的寵愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

馮盈盈表示，波子從小到大，一直都有行為問題，例如狗狗在家上廁所是正常，但當牠到陌生地方時，就會隨處大便，波子更試過在TVB錄影廠大便！但犬隻訓練師卻指出，原來問題不在狗狗身上，反而跟馮盈盈有關！

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馮盈盈指，現時才明白當狗狗有焦慮時，原來做主人要懂得放手，讓牠們自己獨立和適應，從而克服難題：「波子年紀很大，我很感恩牠一直身體健康，但都會擔心有一日牠會離開我們，所以我會珍惜每一日跟波子相處的時光。」

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