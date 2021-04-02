撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-02 08:02

一出生就過香爐的貓！台灣台南市網友黃先生日前（3月19日）在濟生街朝興宮溫陵廟的天公爐裡，看見一隻未開眼的奶貓，獨自蜷曲在香灰堆休息，模樣看起來十分無助。黃先生仔細檢查四周，都沒有發現貓媽媽的身影，於是決定先將小貓咪撈回家照顧，日後再替牠找個溫暖的家！

透過照片可以看見，天公爐裡插著滿滿的香柱，一隻深灰色的「小虎爺」躺在裡頭呼呼大睡，剛來到這個世界的牠，似乎不知道自己睡在神明的家。黃先生受訪時表示，早上廟婆開廟門時，就發現奶貓在香爐裡了，「因為我在附近開麵店跟廟婆很熟，昨天（3月19日）剛好經過順便救援！」

點擊下圖看清奶貓！

奶貓大約出生1～2天還未開眼，身上也沒有任何外傷，只是比較虛弱而已！黃先生提到，目前先將小貓咪暫時安置在家裡，等牠狀況比較穩定、斷奶可以吃飼料後，再考慮要不要安排送養。

照片分享到貓咪社團，許多網友看完後紛紛留言表示，「天之驕貓」、「這隻貓感覺叫頭香不錯」、「出生就開光」、「為何喵喵會在天公爐裡面啦」、「名字：發爐！」、「養了牠會帶財又帶運」、「貓媽媽過爐完忘了叼回家了」、「天公欽點的小虎爺」、「希望貓咪可以遇見好主人」。

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