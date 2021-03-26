撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-26 12:03

一句來生再見，埋藏著的是對愛寵滿滿的不捨之情。 「下輩子一定要來當我的女兒！」台灣貓主一年前送別愛貓「Vodka」最後一程時，摸著牠冰冷的身體，情深地對牠說了這個心願。想不到原來Vodka真的有牢牢記住媽媽的話，靜悄悄地重回家中！日前媽媽翻開貓咪舊照時，看到Vodka昔日的燦笑表情，非常感觸。她回頭一看，發現旁邊一歲女兒的笑容與貓貓很相似，不禁淚崩對女兒說，「妳是Vodka嗎？」。

Vodka性格乖巧。（受訪者提供）

貓主小恩接受《香港01》訪問時表示，Vodka是她學生時期領養的貓咪，當時牠自己黏過來她的身邊，讓小恩覺得他們是命中注定的緣份。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Vodka兩歲時，突然患上罕見疾病，肝臟、胰臟及腎臟三個器官同時衰竭，連醫生都沒有見過這樣的病，是後來翻了書才知道。當時醫生指Vodka情況非常不樂觀，由牠發病到離世，只有短短一星期，「牠只陪了我兩年，我一直責備自己，是不是沒有照顧好牠，才讓牠這麼快離開我」。

三個月後小恩懷孕，之後誕下女兒「凡凡」，發現她與Vodka的性格及行為很相似，連老公都指女兒上輩子就是Vodka！早前小恩整理照片時，看到貓咪舊照，女兒突然湊過來一起看，並笑得樂也融融。媽媽此時發現她的笑容與Vodka簡直一模一樣，隨口問了凡凡一句「妳是Vodka嗎？」，女兒不會說話，但笑容彷彿在跟媽媽說「妳終於發現是我了嗎？」，令小恩隨即淚崩。

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小恩回想，Vodka與凡凡其實有很多共通點，他們都非常親人，很愛撒嬌：「女兒跟貓貓一樣，喜歡把東西推到地上，亦很愛法蘭絨材質的布料。我深信上天這麼早帶走Vodka，是要讓牠提早回去，把東西準備好，之後再次回到我身邊，當我的女兒，,陪我更長的時間。

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前家中13歲臘腸狗「寶寶」器官老化突然離世，爸爸竟然擅自將遺體放到河流，之後才告知女兒，因她不是與家人同住，所以無法第一時間阻止事件發生。主人感到憤怒難過，從台中搭車回鄉，沿著溪流走46km，希望打撈愛犬遺體，結果令人心酸。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中14歲約瑟爹利「健寶」年初離世，即使狗狗的肉身已不在身邊，媽媽仍確信牠的靈魂沒有遠離。早前她與家人到動物園遊玩，兩歲半的姪女一見到她就不停叫健寶的英文名「Jumbo」，媽媽非常錯愕，指姪女一年來都沒看過狗狗，而且當時她年紀尚幼，還不太會說話。事件令她不禁聯想起早上出門前，對著愛犬骨灰說的話......▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中19歲拉布拉多犬「妹妹」兩年前開始失智，之後更全身癱瘓，器官機能急劇退化，每晚都會痛到不停哀嚎。媽媽不忍牠如此辛苦，決定為愛犬選擇安樂死。臨終前，她帶妹妹到海灘，讓牠最後一次看大海、聽浪聲，只因這個地方對他們來說，有著最感動的回憶。▼▼

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