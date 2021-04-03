15歲失智狗老是站不穩常打翻水碗　爸特製家庭號水碗笑翻一眾網友

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-03 08:02

根本就是生活智慧王！台灣飼主杜杜家裡養了一隻高齡15歲的米克斯（混種犬）「咖啡」，年紀大的牠身體已經漸漸不堪負荷，導致常常站不穩跌倒，因此總是把喝水用的水碗打翻，爸爸眼看著這樣不是辦法，於是靈機一動拿出超穩固的「家庭號水碗」給牠用，沒想到天真的咖啡奶奶卻笑得超開心，看來是非常滿意呢！

「我家爸爸很聰明，居然用電鍋（電飯煲）就解決我的苦惱了！」飼主表示，其實15歲的咖啡罹患了老人痴呆症與癲癇，健康狀況逐漸下降的牠也愈來愈站不穩，經常不小心打翻水盆，但又沒辦法立刻起身逃開，導致自己最後就會像是在「划龍舟」一樣泡在地板的水裡，因此爸爸想盡辦法，便拿出家裡的廢棄電飯煲來給牠當喝水用的大水碗。

點擊下圖看清咖啡和家庭號水碗！

飼主將咖啡和家庭號水碗的照片PO到Facebook社團「有點毛毛的」後也hashtag寫下，「#15歲咖啡大嬸笑容很燦爛」、「#廢棄電鍋的春天出運了」，讓2千多名網友看了也紛紛笑回，「這個主意超棒」、「你啊爸真的太聰明了！」、「好棒的idea～15歲還是一張可愛的臉」、「爸爸真用心！」、「猛一看以為電鍋亮藍光，原來是臉盆阿」、「爸爸真的很聰明耶，好有愛的一家人，幸福的孩子」、「地板可以鋪止滑墊，腳負擔比較輕唷！」

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