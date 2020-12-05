養貓知識｜孕婦養貓會影響胎兒？貓毛令BB敏感？5大養貓誤解澄清

大多數人對於孕婦養貓的疑慮不外乎擔心弓漿蟲或是貓毛會讓孩子過敏，然而事實真的是如此嗎？這篇文章要告訴你關於懷孕養貓的正確知識和注意事項。 文：Q小蓉／滔客

弓漿蟲介紹

弓漿蟲的主要宿主為溫血的脊椎動物，人、豬及牛皆可成為其中間宿主，但貓才是弓漿蟲的最終宿主。10%的人受到感染並不會有症狀，部分會有疲倦、發燒、頭痛及喉嚨發炎等，感染後則會終身免疫。孕婦若在懷孕前三個月初次受到感染，則病原可能會垂直感染到胎兒，導致胎兒立即性的危害或產生後遺症，大部分受到感染的胎兒生下來外表正常，但有近80-90%會在發展過程產生學習障礙、腦水腫、眼疾、聽力障礙等併發症產生。

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弓漿蟲傳染途徑與機率

貓咪感染弓漿蟲途徑

雖然貓咪是弓漿蟲的最終宿主，但不代表貓咪體內都有弓漿蟲。貓咪只有生吃受弓漿蟲感染的動物才會受到感染，因此只要是養在家中且不以生食餵養的純家貓，就不太可能受到感染。即使是生活在戶外需自行獵食小動物維生的貓咪，也唯有在初次受到感染時，排泄物才可能帶有。

人類感染弓漿蟲途徑

流行病學研究顯示約有1/3人口曾感染過此寄生原蟲，感染途徑主要是吃進有弓漿蟲寄生而未煮熟的生肉、生菜或是接觸土壤，也有一小部分是吃進具傳染性的貓糞污染的食物而感染。

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預防弓漿蟲傳染

照顧貓咪

從上一段內容中可發現，人類要經由貓咪感染弓漿蟲，必須要同時符合以下條件：

貓咪吃生肉、人類接觸到貓糞中已孵化的卵囊、人類直接將沾染在手上的卵囊吃下肚。

因此經由貓咪感染弓漿蟲的機率可說是微乎其微，只要遵守以下幾項原則，就不用擔心有感染的風險：

1. 餵食貓咪吃乾飼料或不含生肉的貓罐頭。

2. 請其他家人幫忙清理貓砂，或自行帶手套清理。

3. 清理貓砂後及吃東西前先清洗雙手。

4. 每天清理貓砂。

5. 懷孕期間避免接觸自家貓咪以外的貓。

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貓咪以外的日常生活

原本就有養貓的婦女在懷孕後若有疑慮，可向婦產科詢問是否有檢驗弓漿蟲，若結果為「正在感染中」，則可能會對胎兒造成危害；但若是「曾受過感染」，則表示現在體內已有抗體，終生不會再感染；若是「未曾感染」，則需注意下列幾點以降低感染風險。

1. 避免吃未煮熟的生肉。

2. 避免吃未清洗乾淨的生菜。

3. 避免接觸土壤。

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懷孕養貓的好處

懷孕期間受到荷爾蒙影響，加上越來越大的肚子帶來的負荷，總是會令準媽媽們有許多生理上的不適症狀；此外，懷孕婦女也容易感到鬱悶和擔憂，此時若有寵物陪伴，可以舒緩情緒上的不安。有研究指出，準媽媽的情緒不好，對肚子裡的寶寶是會有影響的。因此長輩親友們如果在此時硬逼準媽媽拋棄心愛的寵物，造成準媽媽的心理負擔，寶寶也會連帶受害。

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養貓對孩子的好處

預防針的原理是將毒性較弱的病毒注入人體，人體學會清除這種病毒之後，再次碰到同種的微生物時，就能迅速把它殺死而不至於發病，也就是有了免疫力，養寵物也是一樣的道理。許多家長誤以為寵物會讓孩子變得容易過敏或生病，其實正好相反，寵物可以看成是毒性較弱的疫苗，健康的孩子和寵物相處，反而能提升免疫力。但無論如何，爸媽還是要注意寵物及家庭環境的清潔，以免讓毛孩子背負導致小孩生病的無辜罪名。

孩子大一點之後，可以請他協助一些簡單的照顧工作，例如清理寵物排泄物、幫寵物梳毛等等，並適時給予讚美，如此一來便能賦予他責任感和成就感；而教導孩子如何正確對待寵物，也能培養他的愛心和包容心，對他的人格發展及人際關係都會有幫助。

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