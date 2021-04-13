蕭亞軒被愛犬咬毀容　臉部細胞壞死仍不怪牠　5件事證她愛狗如命

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-13 14:47

蕭亞軒愛狗如命，家中養有5隻狗，是圈中出名的狗奴。昨日（12/4）她突然在Instagram的限時動態上貼出，今年2月時被狗咬的面上傷痕，可見疤痕非常明顯，慘被毀容。蕭亞軒指自己的臉部細胞壞死，正在養皮，但強調並無因此怪罪狗狗，深明愛犬是因曾遭前主人虐待才產生恐懼，發生意外。蕭亞軒一直視狗狗為己出，有5件事足以證明她愛狗如命！

蕭亞軒Instagram的限時動態上貼出，今年2月時被狗咬的面上傷痕，可見疤痕非常明顯。（Instagram@hsiaoelva）

蕭亞軒養狗多年，現時有兩隻拉布拉多、一隻哈威那犬、一隻比熊犬及一隻芝娃娃。她一直對待狗狗如子女一樣，共中18歲的芝娃娃「Gemini」深受她的寵愛，陪她經歷多個人生重要時刻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

蕭亞軒昨日突然在Instagram貼出，自己今年2月時被狗咬的傷痕。她住院接近2個月，期間一直未有公開露面。她透露過留院時，「只能躺着都不能動」，令自己有幾天很厭世。雖然蕭亞軒慘被狗狗咬致毀容，但她絲毫並沒有怪罪愛犬，重申這次事件只是意外。

蕭亞軒愛狗如命，以下5件事能夠證明她疼愛狗狗的程度，是無容置疑！

▾▾▾點擊圖片放大看，蕭亞軒愛狗如命的5件事！差一點還鬧上警局？▾▾▾

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蕭亞軒表示，不想提及是被那一隻狗咬傷，但強調絕非是愛犬「弟弟」，希望外界不要對領養狗狗有疑慮。而男友黃皓則沒有大礙，已經出院。

▼▼▼▼娛樂圈中不乏愛狗之人，姚子羚（Elaine）便是其中之一。縱然她在2016年時被自己收養的狗狗咬傷，要休養停工半年，但她仍對狗狗不離不棄，指狗狗行為有偏差，責任最大的是主人。▼▼▼▼

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