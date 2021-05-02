狗狗冷知識｜牠太熱情又撲又舔？4個訓練方法糾正撲人壞習慣

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-05-02 08:02

巨小萌非常多的萌友，幾乎超過了80%的家庭，長期被一個問題困擾：主人回家的時候，狗狗非常熱情地對主人又撲又舔。

如果是只小貴賓、小比熊也罷，但是如果是吃得有點胖的哥基，甚至是大金毛和阿拉斯加，那種熱情你真是無法抵擋，也無福消受。

為什麼狗狗天生愛撲人

狗狗在人的面前跳起來，表示對主人的歡迎。在自然界，狗狗也會躍起迎接外出歸來的同伴。因為在自然界，離開自己的地盤意味著身犯險境，能安全歸來是值得慶賀的。

還有一個重要的原因是，牠們可以通過嗅舔同伴的嘴，了解牠們尋找到食物的情況，並舔食同伴嘴邊殘留的食物。你的同伴給你帶回來食物，歡迎一下不過分吧。

所以不要責怪狗狗這個行為，這是牠們的天性，是自然界刻印在牠們基因之中的行為模式。如果你們能接受這種熱情的歡迎儀式，其實也不失為增進感情的一種親暱行為。

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天性也能改變

但不是所有主人都喜歡這樣，要是我拿著大包小包累得要死，一開門狗還瘋狂撲跳，就差把你壓在地上了。主人心裡大概會不爽：我都快累死了，你還幫倒忙。

這種撲跳對一個成年人還好說，個頭沒有狗狗大的孩子、或是身子骨單薄的老人家，不一定受得住，這時我們會希望狗狗不要亂撲人。

狗狗千萬年來是為自己而活，還有數千年僅僅是人類的情人，在近幾百年才成為了人類的寵物。這種熱情歡迎同伴回家的天性，能否糾正或者完全制止呢？答案當然是可以的。

在糾正這個行為之前，我們要先搞明白原理，訓練才會更高效。

狗狗的嘴巴是接受獎勵的部位，牠撲起的時候其實是想我們給牠嘴巴裡塞食物。我們不要滿足這種期望，牠向你撲起的時候，不要給予食物，也不要給予撫摸、對話、對視。所有獎勵一概不給，多次之後牠就明白撲跳並不能夠得到獎勵。

而更重要的一點是，這些都應該從小開始教育。當我們剛剛把狗帶回家的時候，都會覺得小狗特別的可愛，忍不住縱容很多行為。但是你有沒有想過，牠幾個月後就長為成年狗。同樣的行為，狗狗也不懂為什麼突然受到主人斥責，畢竟在幾個月前你可不是這樣的，大豬蹄子（你變心）！

對撲跳不予獎勵，從小開始執行，全家統一執行，一輩子統一執行，這才是糾正牠撲跳歡迎行為最有效的方法。

▼正確的訓練方法（按圖看清👇👇👇）

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訓練外的注意事項

1. 在外面散步時，很多人（特別是女生和小朋友）喜歡和狗狗打招呼，必須提醒他們等到狗狗乖乖坐下的時候，才和牠互動，這樣也可以避免誤傷路人。

2. 當狗狗撲跳甚至吠叫吸引你注意的時候，不要去看牠、回應牠，直到牠自己放棄為止。

3. 平靜後跟狗狗玩夠了就要推開牠，告訴牠「夠了」，然後不再理會牠。

4. 有客人拜訪的話，提前告訴客人進門應該怎麼對待狗狗，讓他們用同樣的方法處理，也能降低他們對狗狗可能撲跳的恐懼。

狗狗真的是很聰明的動物，只要我們用正確的溝通方式，讓牠理解我們的意圖，牠們就會很好的執行下去，原因也很簡單——牠們愛我們、信任我們，希望做讓我們高興、喜歡的事情。

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