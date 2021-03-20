寵物冷知識｜狗狗必學5個指令　每日10分鐘是訓練的至勝關鍵？

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-03-20 08:02

每個主人都有自己的養狗方法，對於如何餵養和訓練牠們有自己不同的想法。有的主人會教狗狗很多不同的技能，像蛋撻，我們平時就很喜歡跟牠玩捉迷藏，把玩具藏起來讓牠找，鍛煉牠的身心。有些主人覺得這種技能沒有必要。不過大多數主人都覺得，基本的服從訓練對狗都是必不可少的，不管年齡、大小或品種。

訓犬師也同意，有一些基本的指令，所有狗狗都應該學習。這些指令是其他服從訓練的基礎。如果連這些指令都沒有學會，那其他的訓練可以說是舉步維艱。這些基本服從訓練，不僅能幫助狗狗變得更聽話，可能有一天還能救牠的命。

狗狗必學的5個指令（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 牠們的名字

狗狗聽不懂人的語言，對大多數狗來說，名字其實只是主人的一個指令！主人們希望當呼喚狗狗的名字時，狗狗能夠第一時間回到主人身邊。但是其實現實往往不是這樣，特別是幼犬剛到家的時候，根本不知道你給牠的名字是什麼意思。因為人知道記住自己的名字是很正常的，但狗可能不是這麼理解的。

但狗狗還是必須記住牠的名字，即使覺得是個指令。喊狗狗的名字，最重要的是把牠的注意力，轉移到主人身上。如果你家的比熊真正吠門外的陌生人，你堅定大聲地喊牠的名字，一般來說牠會把注意力轉移到你身上。

不要連續叫狗狗的名字，不斷重複狗狗的名字，也會降低狗狗對於名字的敏感性，牠會覺得你叫牠名字的時候，不用第一時間回應也行，反正你會叫多幾次。這種情況在路上經常見到，主人連續叫狗狗的名字，然而牠就是不理主人。

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2. 過來

過來，這個命令絕對是救命稻草，很多狗狗都有追逐東西的衝動，特別是牧羊犬，邊牧追車的情況非常常見。即使是訓練有素的狗，也會被騎車來往的外賣小哥分散注意力。如果狗狗不小心從家裡衝出來，或者掙脫項圈，你肯定會想吼一句狗狗能夠回來就是最好的。那就趕緊訓練，擁有一個有效的召回指令是至關重要的。

但是，不要濫用召回口令。很多人會在狗狗在做錯事時，想要教訓牠，就大吼一聲「過來」，然訓斥或者打牠。這樣會讓狗狗對於召回建立負面的聯想，以後再聽到主人喊回來時，就不願意跑回主人身邊了。

3. 坐下

坐下，非常容易訓練，也非常有用。讓狗狗不做錯事很難，但我們可以在狗狗犯錯之前，教牠做正確的事情──坐下。讓狗狗在跟別人打招呼前坐下，而不是跳到別人身上，這樣就能避免狗狗撲跳別人。寵物醫生檢查時，讓狗狗坐好別動，能省去醫生很多不必要的麻煩。

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4. 趴下

趴下，讓狗狗放鬆下來的一個指令。教狗狗躺下，不要打擾客人，是這個命令另一種使用方式。有些狗狗可能會在主人吃飯的時候討食，讓狗狗趴在某個地方，等你吃完給牠一點小零食，這也是糾正討食的方法之一。趴下指令有很多可以適用的地方。

5. 等待

讓狗坐下來，等待的命令。有些人實際上並不把這作為一個指令來教，而是要求狗坐下來，直到主人說可以走，其實都可以。讓狗狗知道待在牠們所在的地方，直到你說可以走了。有些狗狗主人一打開門，狗狗就猛衝出去，運用等待其實就能很好解決。在開門前讓狗狗等待，等到牠平靜下來再開門，不安靜等待就別出去玩。

這些都是很重要的指令，而且其實沒什麼難度，只要有零食基本都能訓練。每天抽個10分鐘跟狗狗玩訓練指令，通過勞動獲得吃的，其實狗狗會更開心。

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