狗狗冷知識｜撒尿時不停抬腿蘊藏小機心？揭開狗尿液傳遞6大訊息

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-03-28 08:02

每天遛狗狗，一路上都要嘲笑牠。明明沒有尿了，也要做個假動作安慰自己，還要使勁抬腿，有時整隻狗就快倒了。如果研究沒有錯的話，狗狗不僅想欺騙自己，還想欺騙別的狗。

這項研究發表在《Journal of Zoology》上，研究團隊選取了一組不同品種和大小的公狗，將牠們尿尿的過程拍攝下來，並測量了每種情況下尿液的高度。

他們發現，小狗似乎意識到自己比其他狗矮小，所以牠們會拼命抬腿往後仰，讓尿標記在更高的地方，欺騙別的狗。

尿的位置究竟對狗有什麼影響？

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說得高級一點，狗在尿尿的時候，就像發了一條微博。通俗一點來講，狗尿尿的時候，就在樹上面貼了小廣告。

「球球，一隻1歲多的狗子，最近開始在這邊散步，希望能夠找到一起玩的男生，已絕育的勿擾」、「黑子，一隻2歲的狗子。這裏是我的地盤，想挑戰我的話，就準備受死吧！」

公狗更重視這種交換信息的方式，因為牠們要用尿來標記地盤。樹幹和柱子是最受歡迎的，狗可以靠着尿在更高的地方。這樣尿液的信息就能隨風飄揚，傳播到更遠的地方。

尿液的高度，能偽裝狗狗體型的大小。在狗狗中，體型大小是決定狗狗優勢或相對實力的一個重要因素。所以很多公狗，會像拼命把腿抬高，企圖欺騙其他的狗狗。

就像某些相親網站上，一些比較矮小的男生，會謊報自己的身高。狗通過這種方式，給附近的狗留下這種印象，我非常高大強壯。

別的公狗聞到之後，可能會心裏一驚，附近居然有隻巨型狗，還是繞路保平安吧。公狗如果都不敢靠近這片區域的話，就能放心勾搭附近的母狗了。所以記得出門要牽繩，不要讓自家母狗吃虧了！

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