養貓的人較有個性　養狗的人也最忠心？心理學家分析6種寵主性格

養寵物的風氣越來越盛行，不論是飼養貓貓、狗狗還是觀賞類寵物（魚、蝦、烏龜等等）的人數都在迅速上升當中。對於此現象，台灣心理學家林翠芬説：「根據我的長期觀察，大部分養寵物的人都是基於某種心理需求。」今天就跟著一起來看看，養寵物的人分別有哪些性格吧！

6類毛主人性格分析（按圖了解）▼▼▼

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1. 養貓的人

養貓族群越來越多，林翠芬透過觀察後發現「喜歡養貓的人多半都有獨特的個性，但獨特並不等於古怪，只是跟別人有點不同罷了。」大家的生活周遭一定會有喜歡獨自生活的人，他們最討厭跟別人裝熟、也不喜歡成群結隊出門，而這類人養的貓大部分也會有相同個性，不喜歡主動跟人靠近，想去哪就去哪。可能很多人覺得「不是大部分的貓咪都這樣嗎？」不，妞編輯個人很喜歡揪團出門，家裡養的貓貓都超親人，也非常喜歡黏在家人身邊，可見寵物性格會跟著主人走都是有根據的呢！

2. 養狗的人

至於養狗狗的人，大部分都很重視「忠誠度」，他們就像狗狗一樣會對你很好，一但你背叛他，他就會把心門深深鎖上，需要很久很久才會釋懷；對這類人來說，好寵物的首要條件便是「忠心耿耿」。林翠芬分析：「除了要求寵物忠心、朋友要忠誠、情人要專情之外，喜歡養忠狗的人多半對家庭和事業亦很盡忠職守。」這樣負責任的人不太會對身邊的人翻臉，除非真的觸碰他的底線，不然大多都是好相處的人啊！

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3. 養觀賞型動物的人

習慣跟狗狗貓貓磨蹭玩耍的人，也會喜歡跟身邊的人有親密接觸；反之，喜歡觀賞型寵物的人就不太習慣與人有過於親密的肌膚接觸，一旦你突然撲向他，可能會讓他想迅速「保持社交距離」。林翠芬指出：「他們多半不喜歡太過吵雜的環境，他們最愛安靜中帶有一絲自由氣息的氛圍。」面對這類族群，林翠芬建議如果跟他不熟，務必要保持基本距離，更要尊重他的身體自主權，如果是在追求的對象更要耐心地等待他習慣你的存在啊！

4. 喜歡炫耀寵物的人

「一般而言，喜歡帶寵物到處炫耀的主人，挑選寵物就像挑選服飾一樣，一要好看，二要名牌。」林翠芬分析這類人往往會花大筆金錢去買隻昂貴的貓、狗或是稀有動物，還會用虛榮的口吻說著：「牠身價高達XXX元，但我就是只喜歡牠。」而喜歡到處炫耀寵物的人，當身邊有戀人的時候，大概也會帶著戀人到處炫耀。如果不喜歡被當成物品展示，那最好換個喜歡收養浪浪的對象。

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5. 收養流浪動物的人

看到浪浪就忍不住想帶回家的人多半都有一顆充滿愛的心，他們不僅對小動物充滿憐憫心，看到不幸的人更富有同情心。「正因為他們太有慈悲心了，所以非常不善於拒絕別人。」林翠芬指出他們一看到別人投放哀求的眼神，不管自己能力如何也會傾囊相助。或是因為自己也曾被欺負、霸凌，看到這些小動物便會把自己人生不公平的境遇投射上去，進而挺身相助。至於會收養浪浪的人多半是真正喜歡寵物，一旦找到自己喜歡的生活模式，就會安分知足地活在當下。

6. 家有惡寵的人

大家應該都有發現最近寵物咬傷路人、小孩或郵差的新聞層出不窮，不論是遛狗沒繫上牽繩還是養的寵物天生就很兇猛、不受控，都顯示出他們的自私及不友善。透過林翠芬的觀察，這類人通常是人際關係疏離、社會適應不良，或是對周遭充滿敵意且沒有同理心。如果身邊有這樣的人，請一定要提高警覺，如果是公司同事的話也務必要多多觀察，一不小心可能會反咬你一口！

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以上6種養寵物的性格分析，大家們覺得準不準呢？透過林翠芬的諮商結果可以發現，憂鬱的主人如果有寵物陪伴，對身心靈都會有極大的幫助。如果想探討更多關於人的心靈層面可以去讀讀她的新書：《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，或許可以帶給大家一些生活上的慰藉啊！

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