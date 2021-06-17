強迫症發作！十大莫名堅持生活習慣　沖涼時間佔兩項你中幾多個？

開罐
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每個人都有不同的習慣，有些人在生活中對於某些事情來說，總有說不上的莫名堅持，雖然自己不能解釋這麼做到底有什麼明顯好處，但也說不上來壞處是什麼，但看在其他人眼中，往往不能理解如此堅持這些習慣，近乎逼迫自己的原因是為什麼！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議生活中無傷大雅的小習慣有哪些，看看你自己又中了幾個吧！

▼▼生活中十大強迫習慣你中幾個？▼▼

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延伸閱讀：8大年輕就必須養成的好習慣　更愛自己要體驗愉快性愛、勇於說不

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月27日至2021年04月26日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『生活中的強迫習慣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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