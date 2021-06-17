每個人都有不同的習慣，有些人在生活中對於某些事情來說，總有說不上的莫名堅持，雖然自己不能解釋這麼做到底有什麼明顯好處，但也說不上來壞處是什麼，但看在其他人眼中，往往不能理解如此堅持這些習慣，近乎逼迫自己的原因是為什麼！