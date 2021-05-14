大埔汀角｜唐狗重傷身上留車軚痕　毛守送獸醫　X光照出離奇傷勢

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-14 13:40

香港動物福利現時仍然欠缺完善，甚至把貓狗生命視為草菅。由於貓狗並非「財產」的一部份，即使貓狗被車撞到，車主亦無需停車。 日前（5月7日），毛守救援（前稱毛孩守護者，下稱毛守）在facebook專頁發文指，有一隻白色唐狗在大埔汀角路先後被兩輛私家車輾過，隨後有一位貨車司機發現並停低，在旁守護受傷狗狗。毛守接報到場，發現被撞狗狗身上多道明顯的車軚痕，於是立即送到醫院搶救。

大埔汀角路有唐狗被兩部私家車輾過，毛守到場時發現牠已經奄奄一息。（facebook：毛守救援）

「第一名司機，如果當時你立即停車，那麼第二次輾過便不會發生了！」毛守在5月7日淩晨01:30於汀角路救起一隻白色唐狗，據現場一名單車人士指出，他親眼目睹白狗被兩輛私家車輾過，而且兩名司機都不顧而去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

唐狗身上有多條明顯車軚痕跡，肚皮內側有鮮血滲出，眼球已經完全變紅、口鼻有血，全身有多個大小傷口，立即送到24小時醫院。醫生為唐狗做檢查後，發現牠體內嚴重內出血，不幸中有一個大幸，甚至可以稱為奇蹟。

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由於小汀內出血嚴重，初期需入住深切治療病房以止血針穩定狀況，及後內出血情況已經受控，只剩下皮外傷等待復原，有好心暫托已經把牠接回家，待傷勢痊癒後再開放領養。

▼▼▼▼▼同場加映：毛守救過的流浪動物故事！▼▼▼▼▼

早前毛守接到市民求助，指在金山郊野公園發現一隻流浪唐狗「金山」誤中捕獸器，情況嚴重。毛守接報到場，但毫無發現，之後連續多日不定時上山尋找，最後終於花了49日，才成功救起狗狗。流浪狗誤中捕獸器事件屢見不鮮，背後原來藏著超殘酷真相！

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日前毛守接到屯門龍鼓灘的村民求助，指海邊出現一隻嚇人石化狗，需要毛守到場救狗。唐狗「猜猜」有嚴重皮膚病，需要住院，牠獲治療後，病情終於有改善，毛髮漸現，變回一隻超美狗狗！

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