狗狗冷知識｜放狗時常吠叫因地位錯配？一招糾正狗狗不良行為

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-03-18 08:02

在小萌君遇到的絕大部分狗狗不良行為裡面，歸根究底都是主人和狗狗的地位出了問題。

人與狗之間的地位出了問題，狗的行為就會因天性而導致偏差，最終表現出來的「壞行為」其實只是一種表象，沒有把地位關係糾正過來，很多問題並不能治本。願意為了零食跟你握手，跟從心底裡信任和尊重你，是完全不一樣的。

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野外狗群中3種地位

在野外的狗群中總共會有3種地位，前面、中間、後面。每一隻狗都會謹守自己天生的地位，較弱的狗跟在狗群最後方，強一點的在中間，領袖地位的狗狗永遠在最前面。

三種地位各有功能，狗群中的狗分別在自己地位上分工合作，尋找食物和水，遇到危險的時候一起防禦，讓狗群能夠生存下去。

守在前面的狗負責提供方向和保護，決定整個狗群往哪走，並負責排除前方的危險。後面的狗狗負責注意來自後方的危險，並向狗群中的其他成員發出警告。中間的狗狗是信息傳遞者，幫助前方和後方之間的溝通。這三種功能都很重要，聯結成一個緊密的整體。

當狗老大發現黑暗的森林裡有獵物和水的氣息，帶領狗群進入的時候，後方狗群自然反應是覺得森林裡有危險，向前方發出吠叫警告，中間的狗狗感受到前方領袖平靜果斷的能量，知道目前領導在掌控大局，也會用平靜的能量告知後方受驚的狗群鎮定下來。

而當後面的狗群真的發現了危險並不斷躁動吠叫的時候，中間的狗群把這種躁動的行為也傳遞給狗老大，狗老大就會立即掉過頭來，站到最前方去面對危險，保護狗群。

飼主和狗狗都是一個小狗群？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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在自然界中，每一隻狗都知道自己在群體中的地位，不會有地位換來換去的事情發生。一直天生跟隨在最後的狗狗，不會想移動到中間或者前面去；前方的狗老大也不會輕易放棄其領導地位。

當我們飼養一隻寵物狗的時候，很多與狗狗之間的互動卻讓牠對自己的地位感覺混亂、無所適從。

餵食的時候，你是狗老大，能不能吃你說了算；睡覺的時候，牠是狗老大，能壓在你的身上、睡在你的枕頭（侵佔比自己地位高的狗狗的地盤）；給指令的時候，你是狗老大，你叫坐就坐、你叫走就走，牠必須聽從老大的指令；有人敲門時（領地有危險入侵），牠是狗老大，牠沖在門前守護地盤、警告入侵者，你在後方陪著狗老大警告——大聲叫牠不要吵（在牠眼中就是跟牠一起吠叫）。

大多數的狗狗天生都不是狗群領袖的料，如果牠們從小在飼養過程中一直能處於正確的地位，牠就會表現出一隻「跟尾狗」應有的行為。

因為我們的錯誤行為讓牠經常處於沒有領導的地位，迫使牠作出改變去當一個不稱職的領導，這是違反狗狗的自然法則的，牠的身心一定會變得不平衡，進而行為變得不正常，對你和狗狗而言都絕非好事情。

用正確的方式教導狗狗，讓牠懂得信任和尊重主人，狗狗才會變成一隻平靜、服從的乖孩子。

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