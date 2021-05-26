基督教勵行會訓犬導師暴力教狗　松鼠狗遭腳踢　柴犬被扯繩凌空飛

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-05-26 12:54

昨天下午（5月25日）有網民在社交平台facebook上載了三段影片，內容是一名疑似女訓犬師正向學員示範如何馴服狗隻。該名女訓犬師教導狗隻的手法非常粗暴，影片流出後馬上遭到網民抨擊。 其中一段影片標上「基督教勵行會」，不少網民懷疑影片正正是培訓班上課時拍攝。機構隨後回應已立刻啟動調查程序，定當嚴肅跟進及處理。

柴犬被女訓犬師拉扯狗繩至上半身凌空。（影片截圖）

教導狗隻需要無盡的耐性、愛心，並找到合適的方法，讓牠們逐漸糾正錯誤的地方，絕非使用暴力令狗狗屈服。昨天下午（5月25日）有網民在facebook群組分享了三段影片，片中有一名疑似女訓犬師教導學員如何馴服犬隻，該名女導師教狗的手法非常粗暴，例如用力拉扯柴犬的狗繩、拉高貴婦狗的狗繩迫牠抬頭、用腳踢松鼠狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

該名女導師在拉扯狗繩過程中，亦不停用批評狗狗：「幾樣衰？你睇下個樣有幾衰？樣唔樣衰？好樣衰呀。」

▾▾▾女訓犬師暴力教狗！點撃圖片放大：看當時情況▾▾▾

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其中一段影片標記了「基督教勵行會彩雲總部」，網民懷疑是機構「犬隻訓練員課程」上課時所拍攝的影片，紛紛到機構facebook留言投訴。及後，機構發聲明指，非常重視相關意見及事件的嚴重性，已立刻啟動調查程序，若發現當中確實有任何不恰當的程序或處理手法，定當嚴肅跟進及處理。

影片流出後令網民們大感震驚和憤嬲，部分網民留言抨擊指：「我淨係見到打狗，見唔到教狗。」、「嘩！Ｘ！咁都叫dog trainer？人唔笑，狗都吠啦！」、「一啲愛心都冇！ 教狗狗係用個心㗎！」、「睇到好心痛」、「我淨係見到佢對眼想整死佢哋多啲」、「你隻腳污糟㗎，你係咪唔見咗個腦呀。」、「無養狗都知唔係咁樣train囉，呢條咁嘅八婆」。

▼▼早前社交平台Facebook瘋傳兩段疑似導盲犬受虐的影片，引起網民關注，紛紛指責訓練員虐狗。其中一段導盲犬懷疑在受訓時走錯方向，而被女訓練員用力拉扯狗繩，一度凌空半秒。另一條導盲犬疑似受虐的影片，片中導盲犬受訓時懷疑遭訓練員強行推落扶手電梯，眼利網民憑著影片中的一個背囊，揭開訓練員身份。▼▼

▾▾▾日前網上瘋傳導盲犬疑受訓時走錯方向，被女訓練員用力拉扯狗繩，一度凌空半秒，點撃圖片放大：看影片截圖▾▾▾

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▾▾▾導盲犬訓練期間疑似被虐，點撃圖片放大看，訓練員的身份！▾▾▾

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▼▼同場加映：黑柴Bello有嚴重的咬人行為，全屋家人都被牠咬過，而婆婆還被牠咬至傷重入院，希望星級訓犬師Eric Ko可以出手解決狗狗的行為問題。▼▼

▾▾▾點撃圖片放大，黑柴Bello失控咬婆婆的過程及原因▾▾▾

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【點撃連結看完整內容：黑柴犬失控咬婆婆至重傷 Eric Ko點出一個錯誤 人人都可能犯】

▼▼同場加映：「香港寵物節2021」日前竟發生了柴犬咬死貓B的慘劇，事件引起了社會的關注，而著名訓犬師Eric Ko就此事分享了一段YouTube影片，教導狗主3招預防方法，希望能避免同類的事情再次發生。▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：星級訓犬師Eric Ko教你3招防止意外發生▾▾▾】

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▼▼同場加映：星級馴犬師Eric在十多年前遇上高冷唐狗Kinki，他憑藉熱情改變了牠的態度，並跟牠成為合作無間的拍檔、家人。轉眼間，Kinki已經年屆17歲，身體機能開始轉差，去年Eric下班回家，牠見過主人最後一面後，安詳離開。Eric面對生離死別，不禁吐出一句：「當然會傷心，其實我只是一個普通人......」

▾▾▾Eric與Kinki相處17載，點撃圖片放大看暖心回憶▾▾▾