狗心理｜狗狗細膽怕人又怕狗？學會3招訓練牠成社交能手

和人類一樣，小狗隨着年齡的增長，就有更多機會遇到各種生物和非生物，讓牠習慣這些東西的存在十分重要，這有助於牠增加自身的安全感，也能夠在新的生活環境中感到快樂和輕鬆。

小狗需要慢慢習慣日後生活所遇到的一切東西，包括身邊的生物：人類、狗、貓、各種小寵物、其他家禽；同時也包括非生物類：汽車、自行車、噪音、不同的地面、氣味和環境。

如果你沒有讓小狗得到足夠的社會化，那麼在成長過程中牠很容易會對周圍新的事物感到恐懼。

反之，如果你在這方面準備充足，小狗在成長的過程中就能夠很好地適應各種變化，也能與其他動物相處融洽，不害怕新事物，並且樂意讓你帶着牠到處走走。

正如和人類打交道那樣，讓小狗習慣周圍的新事物不能依靠偶然事件，你應該多花點力氣帶牠周圍走動，並且儘量選擇各種不同的地方和環境。在這個過程中要根據小狗的接受度和情況來進行，別妄想一步登天。

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與同類社交

小狗也需要和其他小狗，或者脾氣温順的大狗打交道，這樣能增強牠的社交能力，日後遇到其他同類時就不會感到驚慌或者表現不禮貌。

允許牠們在一起玩耍前，你要確保成年狗能夠和小狗愉快相處。在小狗感到過度疲勞前停止玩耍。當牠稍年長時，如果牠對其他小狗或大狗做出不良行為時，要立刻阻止。同樣，你也要保護小狗，讓牠避免參與過於猛烈的玩耍和受到具有攻擊性的狗的傷害。

一旦與其他大狗互動時發生危險情況，主人應該蹲下來叫喚你的小狗，讓牠跑到你腿間形成的「避難所」，阻止其他大狗接近，這樣讓你的小狗有安全感，並因此將你當成領導者。絕對不要在打鬧乃至打鬥的狗狗群中，從背後直接抱起小狗，牠很有可能會在被抱起的一刻受到大狗的追撲攻擊。

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噪音訓練

為了避免小狗在以後患上噪音恐懼症，牠們需要習慣突如其來的巨響，如門鈴、放煙花的聲音、塞車時的喇叭聲、開關門所帶來的噪音等。解決這個問題的最簡單方法是錄製和播放這些聲音並反覆在小狗周圍播放，讓牠發現這些聲音出現的時候並沒有帶來什麼壞事情。

播放時的音量可以控制在小狗能接受的範圍內，讓牠們慢慢適應。自制真正的噪音也十分必要（例如突然把手中的不鏽鋼碟子跌落地上等操作），但要先從遠距離開始，再慢慢接近小狗，讓牠前漸學會應付噪音。

變換環境

與其他寵物一樣，讓小狗習慣不同的環境和擁有各種的新經歷十分重要。可以帶牠去路邊、公園附近、山裏、海邊、別人家、寵物醫院等。如果你能帶牠到所有允許寵物狗進入的地方，牠很快就會從容地接受這些新奇的經歷。當小狗長大，你就能帶牠到任何地方。

關鍵提示

1. 當小狗在新的環境中感到緊張，你要留意牠的表現，並且嘗試讓牠感到舒服輕鬆一點。這也同樣意味着讓小狗遠離那些使牠感到緊張的東西，並且保持一段距離和時間，然後再慢慢逐步讓小狗接近。

2. 不要催促牠——允許牠慢慢地接受新事物，並讓牠明白不需要害怕。

3. 使用玩具遊戲和小零食分散對恐懼源的注意力，鼓勵小狗克服恐懼。

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