狗狗冷知識｜愈怕狗愈易被咬？必讀陌生狗接近你時5招躲避技巧

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-03-14 08:02

人有時慘的時候，真的是連環慘，沒帶錢、坐過站、遺失手機，有時衰到連狗都要欺負你。難道真的是虎落平陽被犬欺？不用懷疑，是的！

愈怕狗，愈容易被狗咬？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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如果陌生的狗接近你時：

1. 停下來！保持冷靜，保持冷靜。 2. 不要直勾勾看著狗。 3. 不要驚慌或發出很大的聲音。 4. 慢慢移動讓身體轉向一側，避免和狗正面接觸。 5. 等狗通過或撤退。

迫不得已就放手一搏，跟狗比誰更凶，牠咬你就咬回去，氣勢上蓋過狗狗，牠也會怕你。

這也是為什麼一個充滿自信的主人，更大機率擁有一隻聽話的狗狗。狗狗在這種情緒之下，願意乖乖合作；相反，如果你對自己或者狗不自信，狗狗也會耍小心眼欺負你。實戰經驗不夠，臨場心虛不自信的訓犬師，面對兇狠的狗狗把控不好局面時，也是相當危險的。

事實上，愛狗養狗的人，也是被狗咬的高發群體。根據美國疾病控制中心之前的調查顯示，在美國每年超過450萬人被咬傷，家中養狗的人被狗咬的機率高於不養狗。

隨著家中狗的數量增加，被咬的可能性也增加。在家中有兩隻或兩隻以上的狗的主人，被咬的可能性為不養狗的人的五倍。常在河邊走，哪有不濕鞋。兩個人生活在一起都有摩擦爭吵，何況是互相聽不懂話的狗？

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除了養狗的人，小孩子也是最常見的受害者。美國疾病控制中心的資料顯示，被咬的人中至少有一半是兒童，受到的傷害比成人嚴重得多。這些小孩子，絕大多數都是跟熟悉的狗狗玩耍時被咬傷的。

所以請各位家長謹記，任何狗會咬人，不關乎大小品種性格！即使是溫柔的金毛、拉布拉多等，如果被激怒也會咬人。教會孩子怎麼跟狗相處，教會狗怎麼尊重小主人，缺一不可！

這些情況下，應該避免孩子和狗狗接觸：

- 狗主人不在場 - 沒有大人在場 - 狗在睡覺或進食 - 狗在玩玩具 - 狗生病或受傷 - 剛生完孩子的狗媽媽和剛出生的小奶狗 - 狗在吠叫咆哮

對狗狗進行良好教育：

1. 在幼犬期讓狗狗進行社會化 2. 籠內訓練 3. 進行服從訓練 4. 給狗狗制定規則

讓狗狗陪伴孩子成長，是一件美妙的事情。不要讓陪伴變成傷害，讓孩子質疑狗狗：媽媽，狗狗是我最好的朋友，可是牠為什麼咬我。

小時候被狗追著不放或者被狗咬過的人，如果留下心理陰影，長大後一見到狗就會焦慮害怕。怕狗，狗更想咬你，更怕狗了……陷入了奇怪的迴圈之中。所以要從娃娃抓起，教會孩子怎麼跟狗狗相處，以不變應萬變。

但是，這絕不是單方面的責任，不然跟「被性騷擾就一定是你穿的太少」就是同種邏輯了。

作為狗主人，管好自己的狗是最基本的責任啦~

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