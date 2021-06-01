唐貓｜爸責備貓推跌43吋大電視　牠不服氣用一句廣東話反駁

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-01 07:55

家裏有養貓的朋友，你家的電視機還安然無恙嗎？ 貓奴應該一早就清楚知道，貓主子在走路時，從來都不考慮會撞上些什麼！每次跳到桌子上，隨意貓尾一揮，桌上的雜物水杯全不能倖免。不過，這次貓咪似乎是對電視機看不順眼，竟然把43吋大電視推倒了。爸爸很是無奈，並表示已不是第一次了！當他責備貓咪時，牠還不服氣用一句廣東話反駁。

兇手吉吉表示：不關我事，是電視機撞過來的！一定是！（小吉與砂糖）

這隻把43吋大電視推倒在地上，還完全沒有悔意的貓咪叫吉吉，是隻5歲大的男孩子！牠平日在家裏就已是很活潑好動，經常在家裏破壞搗亂，和另一隻貓咪砂糖性格迥異。

事發後吉吉仍若無其事，責怪牠的話，牠還會發出喵喵聲！用廣東話反駁！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，究竟吉吉說了什麼令爸爸哭笑不得呢！▼▼

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對於吉吉再次把電視機推倒，最終43吋電視喪命，爸爸表示很無奈！再買電視機時，只能將電視機裝得更牢固，好好地鎖在牆上！網民對於貓咪將電視機掃跌的行為感到不意外，紛紛作出有趣留言！

這類貓狗拆家事件，往往看留言才是最精彩！「煎炒煮炸炆燉焗」、「拿去做刺身」、「電視機純粹不想讓路給肥吉哥哥行過去」、「電視機死得好慘」、「一定是部電視機偷襲身手敏捷的肥吉，結果電視機跌倒，一定係，除非都係！」、「係電視機先動手，唔關吉事的。」

▼▼同場加映：台灣有貓主表示，因當地受新冠肺炎疫情影響，妹妹近日都要在家中上網課。這天妹妹上網課期間，姐姐突然聽到睡房傳出怪異啪啪聲，她隨即開門查看，竟然驚見人貓親密行為，令她完全傻眼！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟姐姐看到什麼人貓親密行為的畫面？▾▾▾

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▼▼同場加映：住在台灣的陳思璇，家裏養了一隻雪橇犬哈哈。牠平日最已習慣，白天家中的哥哥姐姐們會上學去，只有晚上回家時才來陪牠玩。但疫情停課，哥哥姐姐都留在家陪牠，本來應是值得高興。但哥哥姐姐實在太熱情了，哈哈疲於應付感到吃不消，用求救的眼神望向媽媽，卻遭冷淡回應！▼▼

▼▼點擊圖片放大看，為何媽媽對雪橇犬哈哈見死不救？▼▼