唐貓初報到　蹲「貓砂盆禁區」解放　義工回家一見傻眼：整盤倒掉

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-28 13:25

有時貓咪的古怪想法，是人類估計不到的。 台灣有義工在社交平台表示，近日幫忙接手照顧初出生的小奶貓，需要定時餵奶。這天她下班後，如常放小貓出來上廁所，誰知小貓咪飛奔出來後，竟然不是衝去貓砂盆，反而是跑到一個「禁區」就地解放！她發現一切時已經太遲，只能直呼「整盤倒掉」！

超靜音最近接手照顧初出生的小奶貓。（受訪者提供）

義工超靜音接受《香港01》訪問時表示，一向會幫忙照顧初出生的小奶貓，並會親手餵奶。為了令牠們更易送養，超靜音平時都會與小貓一起進睡，讓牠們變得親人，有助尋找好主人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天超靜音下班回家後，如常放小奶貓上廁所。突然她眼角一瞄，發現小奶貓竟然走到一個「禁區」，並蹲在上面，做出一個熟悉的動作。她深知不妙，猛然抓起牠，但一切已經來不及。她想不到小奶貓會選擇到這個「最貴貓廁所」大解放，「看到已傻眼，只能整盤倒掉」！

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網民看到照片後紛紛笑指，「果然識貨！」、「好貴的貓砂」、「其實想換吃別的口味，哈哈哈～」、「用一句話形容你很有錢：我拉屎在飯裡，我僕人會幫我換一盆新的」、「孩子，雖有俗諺是狗改不了吃屎，但不是這個意思，不要殘害家人 XD」、「符合身高體重大小，就蹲好」、「飼料倒太多了啦，多到牠以為是貓砂」、「這種奶貓從小就有惹狗能力」、「直接給家裡的狗來個下馬威」。

同場加映：其他唐貓的爆笑故事！

台灣有狗主表示，日前她撿到三隻幼貓，最終把其中一隻貓貓「小七」收養，打算與家中唐狗「小六」作伴。誰知小六看到貓貓後，竟然不停對牠狂吠，警戒心超強，令媽媽一度要替狗狗戴口罩，很是無奈。但兩日後，她居然見到眼前暖心一幕，感動不已。

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台灣有貓主分享早前有日他做完運動回家後，全身累癱，直接在床上睡著。睡到半醒時，他突然感到下半身有一股重量感，而且暖暖的，以為發了個春夢。主人張開眼赫然發現，唐貓「虎妹」睡在自己的胯下，並緊抱他的JJ，令他完全不敢移動，最後結局更令網民笑瘋！

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這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

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