唐貓｜網課首天「代課同學」亂入狂打呵欠　10分鐘釣魚實錄全公開

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-31 16:05

如果可以選擇，可能沒有小孩會喜歡上課。 台灣有貓主在社交平台表示，因當地受新冠肺炎疫情影響，兒子近日都要在家中上網課。在他上網課的第一天，家中的唐貓「冰冰」竟然擔任代課同學，走到鏡頭前亂入，更當著同學們面前狂打呵欠，令老師非常尷尬！誰知冰冰沒有收歛，下秒繼續露出懶惰的本性，10分鐘的「釣魚實錄」除了令同學笑瘋，亦令他們很羨慕！

冰冰突然亂入哥哥課堂，狂打喊露。（Youtube＠豫魯小學堂）

貓主李曉芳接受《香港01》訪問時表示，冰冰當初是被人用麻布袋，丟棄在公園，非常可憐。牠是李曉芳養過的貓入面脾氣最好，平時牠會在院子裏跟烏龜玩，追著大狗跑，傍晚還會陪家人去散步，完全是一隻擁有「貓身狗魂」的毛孩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近李曉芳的兒子因疫情關係都要在家上網課，誰料在線上教學的首天，哥哥正專心上課時，在旁邊一直睡覺的冰冰突然起身，不耐煩地走到電腦前打呵欠，全班同學即時笑翻，就像覺得冰冰的搞笑舉動，完全說穿了他們對課堂的心聲。

之後冰冰不但沒有走開，繼續上堂，還在大家面前，做出牠長達10分鐘的「釣魚實錄」，在網課的首天就狠狠地給老師一個下馬威！

▾▾▾點擊圖片放大看，懶惰的冰冰在課堂上的十分鐘「釣魚實錄」！▾▾▾

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李曉芳指冰冰原來除了會亂入哥哥的課堂外，亦會在她教做菜的YouTube頻道「豫魯小學堂」的影片客串演出，引起不小的迴響！

網民看到照片後紛紛指，「請代課同學打呵欠時用手遮一下，感謝同學配合。」、「這是個下馬威的開始 」、「第一天就累成這樣」、「我家也是搗亂孩子視訊，罵牠還跑給我追」、「常聽人說：打呵欠會傳染。看來連看螢幕都能傳染」、「連貓都覺得無聊打呵欠，老師，講課是不是該換個方式了」、「老師為了讓同學準時上課還真是用心良苦啊」、「這個學生，學習態度太差。需要重修」、「這位代課同學很不專業喔」、「還沒上課就累」。

同場加映：台灣有貓主表示，因當地受新冠肺炎疫情影響，妹妹近日都要在家中上網課。這天妹妹上網課期間，姐姐突然聽到睡房傳出怪異啪啪聲，她隨即開門查看，竟然驚見人貓親密行為，令她完全傻眼！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟姐姐看到什麼人貓親密行為的畫面？▾▾▾

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住在台灣的陳思璇，家裏養了一隻雪橇犬哈哈。牠平日最已習慣，白天家中的哥哥姐姐們會上學去，只有晚上回家時才來陪牠玩。但疫情停課，哥哥姐姐都留在家陪牠，本來應是值得高興。但哥哥姐姐實在太熱情了，哈哈疲於應付感到吃不消，用求救的眼神望向媽媽，卻遭冷淡回應！

▼▼點擊圖片放大看，為何媽媽對雪橇犬哈哈見死不救？▼▼