寵物節柴犬咬死唐貓案兩個月零進展　卷卷主人：會展警方互推責任

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-11 14:42

「香港寵物節2021」本年4月18日發生悲劇，一隻柴犬涉嫌當場咬死5星期大的小貓「卷卷」。事件發生至今近兩個月，調查一直毫無進展。活動的主辦場地會展一方指，因私隱問題，不能交出案發當日的閉路電視影片，而警方亦要貓主自行向會展索取影片，令她非常無奈，「大家都唔肯畀嚟做證據，互推責任」。

卷卷兩個月前，被柴犬在寵物節當場咬死。（受訪者提供）

貓主Gloria接受《香港01》訪問時表示，卷卷離世至今近兩個月，但案件的調查進度緩慢，讓Gloria很是無奈：「早前警方叫我哋出律師信俾會展問佢哋攞CCTV，會展話私隱問題，就算出律師信，佢哋都唔畀。警方第一日已取影片，我亦睇過條片，條片睇得好清楚（事發過程）。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Gloria指，警方同樣稱因私隱問題，不會將影片交給他們，「大家都唔肯畀嚟做證據，CCTV係最大證據，最後上庭都係要攞出嚟，只係唔明點解唔肯畀，互推責任，我哋只係對政府部門嘅處理方式好無奈。」

因為案件仍在調查中，卷卷遺體一直未能火化，只能在寵物善終公司雪藏，一家人對卷卷的死仍未釋懷，「我哋仲好掛住佢，仔仔同我仲係成日發惡夢，瞓唔到......」

▾▾▾點擊圖片放大看，Gloria對卷卷離世兩個月的親自剖白。▾▾▾

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Gloria希望事情能早日完結，卷卷可以安息回家，「相信卷卷一直係天上睇住件事，我希望佢會祝福我哋早日幫佢攞返嗰公道」。

《香港01》記者就此事向警方查詢，獲回覆指，經調查後，案件暫時不涉及殘酷對待動物成分，未有人被捕。

同場加映：幼貓卷卷被柴犬涉嫌咬死，狗主凌晨發文道歉，指為事件感到內疚，惟貓主Gloria反指：「好不負責任，到依家都仲講大話！」

▾▾▾點擊圖片放大看，為何狗主道歉，仍遭Gloria指控講大話▾▾▾

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同場加映：早前有網民為卷卷慘死深表同情，聲討狗主，但同時亦有網民質疑貓主Gloria亦有責任。網民更提出6大質疑，例如指為何不將卷卷放入貓籠，間接導致悲劇發生。

▾▾▾卷卷主人Gloria接受《香港01》訪問時，逐點回應網民6大質疑。點擊圖片放大看▾▾▾

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