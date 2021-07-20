雪橇犬追蜜蜂被螫成豬頭　姐心急送院　滑稽臉令醫護全出來圍觀

當看到一隻雪橇犬被蜜蜂叮得臉都腫起來，眼睛沒法睜開時，你心底一定很清楚明白，是百厭的雪橇犬追趕蜜蜂所惹的禍。

雪橇犬亞瑟小時候是超級破壞王，牠曾經因百厭追趕蜜蜂，結果被螫得腫成豬頭，令家人超著急。亞瑟在打針的過程表現得很淡定，似乎完全不覺得自己有危險。坐車回家時，更是笑瞇瞇地看着家人，真的快要被牠氣死！



亞瑟小時候是隻百厭狗狗。（黑白雙傻。亞瑟 x 愛亞）

姐姐接受《香港01》訪問指，雪橇犬「亞瑟」小時候真的很頑皮，有次牠在後院走去追趕蜂蜜，結果回來時，臉部被嚴重叮傷，就連眼睛也幾乎沒法張開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

亞瑟被蜜蜂叮後，還露出一臉笑容，旁邊的媽媽、姐姐，內心很是緊張。趕緊替牠拍下被叮情況給獸醫看，然後匆匆帶牠去獸醫診所，結果到診所後，全部醫護都出來看看這隻口腫臉腫的狗狗！後來，當亞瑟情況穩定下來，姐姐再看手機的照片，真的被牠那張腫到像豬頭的臉惹笑了！

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媽媽表示現每天看着亞瑟和愛亞在家裏互動已很熱鬧，每到下午牠們就會動手打架，雖然都是鬧着玩，而亞瑟也總是對妹妹愛亞處處忍讓。

至於當亞瑟再次遇上蜜蜂時，媽媽表示牠似乎留下了很深的陰影，吸取了教訓見蜜蜂就會掉頭離開！平日懶洋洋的，甚至有點像咪，令媽媽覺得亞瑟與其他雪橇犬很不一樣。

▼▼同場加映：台灣一名網民近日在Facebook上分享了一張雪橇犬的相片，只見美容完後的雪橇犬「Whiskey」一臉嚴肅地看著鏡頭，看起來不太高興自己新髮型的樣子。而厭世的模樣和爆笑的造型在網上引起了熱話。▼▼



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▼▼同場加映：這次在黑龍江哈爾濱，便有一隻阿拉斯加雪橇犬作出了英勇的救援行為，被人稱讚。當時女店員在蹲下時突然暈倒在地，店裏只有一隻阿拉斯加雪橇犬桃子，與一隻西摩犬。牠們看到出了狀況後，作出了截然不同的反應。▼▼



【點擊圖片放大看，究竟阿拉斯加雪橇犬桃子見到店員暈倒，牠用什麼方法去作出救援？】



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