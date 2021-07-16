拉布拉多犬失蹤10年重回主人懷抱　爸對狗狗深情一句話令全場淚崩

就算相隔10年，毛孩也始終記得自己的家人。美國德州一間收容所日前安置了7隻遭遺棄的狗狗們，其中包括一隻拉布拉多犬Samson。當工作人員替牠掃晶片時，發現牠居然是飼主C先生失蹤10年的狗狗！C先生接獲通知時十分不可置信，激動地趕到收容所，輕輕地對著牠說了一句深情話，令全場淚崩。



C先生10年前不幸失去了狗狗Samson，雖然和家人盡了最大的努力找回毛孩，可惜幾年過去後仍未成功，但他們始終沒有忘記Samson，期待著能與牠團聚的那天。沒想到就在上個月，美國德州聖安東尼奧收容所安置了一群遭棄養的狗狗們，掃晶片時便發現其中一隻浪浪正是Samson。

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根據德州聖安東尼奧收容所的文中表示，Samson當時健康狀況很差，不僅毛皮骯髒且全身都是蝨子。工作人員在治療前先幫牠掃晶片，意外發現牠其實有主人。在C先生看見失蹤多年的毛孩時，表情十分激動，他慢慢地走近Samson，並輕輕地跪下說，「Samson，是我，你還記得我嗎？」

Samson似乎也認出了曾經愛牠的家人，慢慢走向爸爸，並嗅了嗅他的手。C先生忍著淚感傷地說，「我們被奪走好多幸福的時光。」不過儘管10年的時間讓Samson不再年輕活潑，主人仍帶牠回家，並給牠本該擁有的溫暖和愛。收容所也藉著這段感人的故事，強調了晶片的重要性，也祝福C先生和Samson的團聚，能創造出美好的回憶。

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