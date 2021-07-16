拉布拉多犬失蹤10年重回主人懷抱　爸對狗狗深情一句話令全場淚崩

撰文：ETtoday
出版：更新：

就算相隔10年，毛孩也始終記得自己的家人。美國德州一間收容所日前安置了7隻遭遺棄的狗狗們，其中包括一隻拉布拉多犬Samson。當工作人員替牠掃晶片時，發現牠居然是飼主C先生失蹤10年的狗狗！C先生接獲通知時十分不可置信，激動地趕到收容所，輕輕地對著牠說了一句深情話，令全場淚崩。

C先生10年前不幸失去了狗狗Samson，雖然和家人盡了最大的努力找回毛孩，可惜幾年過去後仍未成功，但他們始終沒有忘記Samson，期待著能與牠團聚的那天。沒想到就在上個月，美國德州聖安東尼奧收容所安置了一群遭棄養的狗狗們，掃晶片時便發現其中一隻浪浪正是Samson。

點擊下圖看清雙方重逢畫面！👇👇👇

+3

根據德州聖安東尼奧收容所的文中表示，Samson當時健康狀況很差，不僅毛皮骯髒且全身都是蝨子。工作人員在治療前先幫牠掃晶片，意外發現牠其實有主人。在C先生看見失蹤多年的毛孩時，表情十分激動，他慢慢地走近Samson，並輕輕地跪下說，「Samson，是我，你還記得我嗎？」

Samson似乎也認出了曾經愛牠的家人，慢慢走向爸爸，並嗅了嗅他的手。C先生忍著淚感傷地說，「我們被奪走好多幸福的時光。」不過儘管10年的時間讓Samson不再年輕活潑，主人仍帶牠回家，並給牠本該擁有的溫暖和愛。收容所也藉著這段感人的故事，強調了晶片的重要性，也祝福C先生和Samson的團聚，能創造出美好的回憶。

▼▼同場加映：在台灣基隆，網民李宜庭早前在社交平台上，分享了她與柴犬之間的約定。她指在懷孕2個月時，柴犬因意外去了彩虹橋，當時極之傷心。隨後她便在夢到與愛犬相遇，並在夢裏與柴犬做了約定，要用「圓圓符號」做記認。▼▼

【點擊圖片放大看，為何媽媽看到寶寶身上的胎記，會激動得哭出來】

+11

點擊連結看全文：離世柴犬托夢說下輩有圓圓　媽見男嬰額上胎記哭了：我認出你眼睛

拉布拉多犬｜狗誤吞這小食後兩日亡　媽千字文哭訴：木糖醇是劇毒拉布拉多｜哥哥差點遭響尾蛇咬到　狗狗瞬間變肉墊撲過來　結局…金毛尋回犬半夜咬爛千元大鈔　媽命令反省　汪罰坐30秒後即露狗性百厭柴犬在門邊佈下「大便陷阱」　媽來不及清理　最終釀超臭悲劇傅穎南昌站匯璽兩房「迷你豪宅」曝光　捲耳貓每天歎無敵大海景唐狗｜兒子只顧打遊戲機爸欲上前阻止　膽小汪反常護主結局超意外雪橇犬埋頭爸褲襠食香腸　18禁畫面被瘋傳　爸大喊冤枉：很羞恥

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

動物熱話
拉布拉多犬
寵物
ETtoday
發表評論...