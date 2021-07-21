林凱恩（Iris）近年憑無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中「Bonnie」一角而大受歡迎，形象清純成功入屋。原來現實中她是一位愛狗之人，家中有一隻17歲的北京混八哥犬「毛毛」，可惜近日牠高齡離世，Iris非常傷痛。她更指毛毛臨終前用力說了一句人話，令一家人深感牠的孝順。



毛毛日前離世，令林凱恩悲動不已。（Instagram@iris_lammm）

林凱恩是圈中的愛狗之人，毛毛是她13歲時的生日禮物，Iris一直視牠為弟弟。由她讀書至出來社會工作，毛毛都陪伴在側，想當年林凱恩面對高考時，毛毛更會躺在她身邊，為姐姐打氣，做她最強的後盾，人狗之間的感情一早已經密不可分。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

月初毛毛因病離世，林凱恩心如刀割，她憶述當時收工接到電話，隨即飛奔回家，見毛毛最後一面。毛毛最後等了她20分鐘，望了她一眼才離去，「知道你有等到我返屋企你先走架，我真的感覺到你的。」

Iris指最難受是抱住毛毛的身體由軟變硬、由暖變凍，而孝順的毛毛在臨終前亦用盡力氣，說了一句廣東話與家人告別......

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林凱恩之前曾經表示，明白年老的毛毛終會有一日離她而去，已經有心理準備，只希望在毛毛臨終時，能夠陪伴在側，相信現在如願的Iris，都再沒有遺憾。「我知道你已經在另一邊的草原上快樂的跑著，毛毛我會好好的媽媽也會，不要擔心。」

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