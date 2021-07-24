寵物健康｜夏日炎熱潮濕慎防狗被牛蜱叮咬　如患萊姆病飼主同遭殃

天氣炎熱潮濕，獸醫提醒，目前正值蜱蟲（又稱壁蝨）活躍期，飼主別帶毛小孩至草地玩耍，萬一被蜱蟲叮咬，恐感染艾利希體、焦蟲以及萊姆病等疾病。狗狗如發燒及食慾不振，牙艱、口腔黏膜缺乏血色，就應立即就醫。



台灣新北市永和區居民通報，住家附近有隻病懨懨的黑色浪浪，動保員前往搶救，發現狗狗身體虛弱、嚴重脫水，立刻帶回動保處接受治療，經輸液治療，病情才能穩定下來。

動保處毛寶貝醫療中心獸醫師呂信璋指出，該黑浪浪並無明顯外傷，也無骨折，但身上皮膚吸附許多量蜱蟲，而血液檢查發現罹患「犬艾利希體症」，緊急去除蜱蟲、跳蚤，並投予藥物治療後，暫時回復活力。

蜱蟲是什麼？如何預防及處理？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 7

相關文章：狗狗冷知識｜骨頭碎裂碎片易割傷嘴巴食道？10種毛孩禁忌食物👇👇👇

+ 35

相關文章：拆解狗狗5種睡姿含義 這樣睡原來代表毛孩很緊張？👇👇👇

+ 12

延伸閲讀：

確診隔離無法照顧罹癌愛犬 1999新北動保處暖心協助

防疫在家不出門毛小孩怎麼上廁所？ 專家教你3招搞定

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】