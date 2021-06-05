寵物健康｜貓狗夏天皮膚易過敏抓出血？檢查3件東西找出痕癢原因

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-05 08:02

六月開啟的酷熱氣候，寵物門診最常出現兩類病患，分別是熱中暑和皮膚過敏，兩者都是夏季最被輕忽的危機。熱中暑嚴重會昏迷，器官嚴重發炎，意外常來得急又快，美國寵物食品協會顧問獸醫師、台灣曼哈頓動物醫院院長譚大倫記憶深刻，有飼主將狗狗養在鐵皮加蓋房間，儘管門窗打開，但狗狗仍然發生熱中暑；也曾有飼主將寵物留置沒開冷氣的車內，以為快速下車買東西的時間不會對寵物有影響，沒想到狗狗就就在短短三、五分鐘內熱中暑，最終搶救不治。

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譚大倫說，除了熱中暑，飼主還常在大熱天發現寵物皮膚搔癢，甚至抓到出血的情形，但偏偏過敏原不容易判斷，可能是隱藏在家中的塵蟎，或花粉、食物導致，飼主常要扮演偵探揪元兇，陪伴寵物和皮膚過敏長期抗戰。

為什麼寵物熱中暑致死率高，譚大倫說，貓狗不容易透過汗腺排汗，最主要的散熱方式是透過喝水排尿、呼吸和吐舌頭散熱，但高溫之下在戶外活動、未及時補充水分，貓狗很可能早已熱中暑而未被飼主察覺，譚大倫強調，熱中暑初期和後期的症狀，以及飼主相對應的處置方式都有所不同：

初期的症狀常有：

1. 毛孩體溫上升、氣喘不停 2. 心跳明顯加快

此時飼主的處理方式應該盡快將毛孩帶至陰涼處、有冷氣的環境，透過給予大量水分，讓毛孩用排尿進行散熱，甚至可以潑濕毛孩身體，幫助從體表散熱。

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到了中後期會開始出現較嚴重的症狀：

1. 由於中樞神經損傷，開始出現流口水、眼神呆滯 2. 腸道、膀胱內壁受傷，出現血便血尿 3. 動作失調、意識模糊甚至失去意識

這時飼主除了第一時間潑濕毛孩降溫散熱，也應立即送往最近的動物醫院進行治療。

對於寵物在炎夏的飲食問題，譚大倫有三點建議。

寵物夏季飲食三妙計（按圖了解👇👇👇）

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寵物皮膚過敏 先檢視三件事

曾經有好動活潑的金毛尋回犬一到夏天就會變成條病蟲，皮膚過敏抓到鮮血直流，所幸他有一位好主人願意花上大半年，透過低過敏食物與各種肉類交替試驗，終於找出過敏原竟是牛製品，連牛奶製成的麵包都吃不得，主人後來開心地向譚大倫「報喜」，令看病經驗豐富的他都折服。

譚大倫說，寵物皮膚過敏除了是因高溫濕熱，過敏原還可能有害蟲、花粉和食物，另外也有罹患濕疹，症狀都會呈現皮膚紅腫、抓破皮化膿等。但過敏原不容易找，因此他常奉勸飼主看診後返家先檢查三件事：吃進的東西（先停止餵養零食、回想更換過哪些食物）、接觸的東西（清除家中塵蟎，包括寵物的窩）、鼻孔吸入的東西（使用空氣清新機）。

此外，皮膚容易過敏的寵物，飼料選擇建議考慮「處方飼料」。譚大倫解釋說，處方飼料包括有「低過敏原飼料」和使用水解蛋白配方的「無過敏原飼料」，依照獸醫建議挑選有保障、有信譽的飼料商，飼料的質與量都須注意。

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