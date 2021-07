寵物健康｜ 嚴格訓練令狗皮質醇偏高？一個方法令牠乖乖聽從指令

撰文: 明日科學 最後更新日期: 2021-07-08 11:27

狗狗一直以來都是人類最忠心的夥伴,牠們有自己的本能和嗜好,最新一項的研究表示,主人不應該對淘氣的寵物狗大吼大叫或用其他方式來懲罰牠們,這會大大影響他們精神狀態。

狗狗有自己的本能和嗜好

發表在《公共科學圖書館·綜合》(PLOS ONE)上的一項研究說明,主人若採取令狗狗厭惡的訓練,會對狗狗的精神狀態產生長期的負面影響。研究人員在論文中寫到:「我們的結果顯示,在訓練期間,用較嚴厲手法去訓練狗狗比用獎勵法訓練牠們的成果表現更為差勁。」

獎賞訓練才不會出現危害

此次研究結果似乎很明顯的表示了被嚴格訓練的狗狗並不會比獎賞訓練下的狗狗更有優勢,反而在獎賞訓練下對狗狗的情緒會有大的好處。關鍵的是研究人員強調:「我們的研究已經指出了這樣的一個事實,用嚴格訓練法訓練會讓寵物狗狗處於危險的環境當中,特別是如果這些狗狗長期處在這樣的環境下對他們的身體健康也會出現危害。」

